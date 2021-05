Останки генерала Георгия Квинитадзе похоронены в Тбилиси

Сегодня в Мтацминдском пантеоне с воинскими почестями похоронили останки национального героя Грузии, главнокомандующего Демократической Республики Грузия генерала Георгия Квинитадзе. Церемония символически совпала с 103-й годовщиной провозглашения Демократической Республики Грузия 26 мая 1918 года.

Останки генерала Квинитадзе были доставлены в Грузию из Франции 22 мая. Вместе с политическим и военным руководством Первой Республики Грузия генерал Квинитадзе эмигрировал во Францию ​​в 1921 году после захвата республики Советской Россией. Панихида по генералу Квинитадзе проходила в Троицком соборе (Самеба) в Тбилиси в течение пяти дней.

Выступая на панихиде в Троицком соборе, президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала этот день «историческим» для представителей политической эмиграции 1921 года.

«Символично, что одного из самых выдающихся сыновей эмиграции, последнего и самого могущественного главнокомандующего Первой Демократической Республики Грузии встречает дочь эмиграции, сегодняшний верховный главнокомандующий и президент Грузии», – сказала президент.

25 февраля 1921 года Советская большевистская армия захватила Тбилиси. Страна восстановила свою независимость 9 апреля 1991 года на основании Декларации от 26 мая 1918 года.

Генерал Квинитадзе и Народная гвардия Грузии, Тбилиси, 1918 г. фотография Национальной библиотеки Парламента Грузии

