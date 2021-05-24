Фото: со страницы Ryanair в Facebook
Новости

МИД Грузии о задержке авиарейса в Беларуси

24/05/2021 - 10:37
25 Less than a minute

Оценивая вопрос посадки в Беларуси самолета авиакомпании Ryanair, направлявшегося рейсом из Греции в Литву, МИД Грузии 23 мая написал в Твиттере, что «все пассажиры должны пользоваться свободой безопасного передвижения», и что «задержка их с применением силы совершенно неприемлема».

«Мы приветствуем безопасную посадку самолета Ryanair в первоначальном пункте назначения в Вильнюсе и рады за людей, которые находились на борту», ​​- говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

Произошедший в Беларуси случай некоторые страны назвали терроризмом, поскольку Беларусь задержала коммерческий рейс между двумя столицами ЕС и заставила самолет приземлиться в Минске, чтобы задержать Романа Протасевича, активиста белорусской оппозиции и бывшего редактора группы Nexta. После ареста Протасевича рейс продолжился по направлению в Вильнюс.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
24/05/2021 - 10:37
25 Less than a minute

მსგავსი/Related

Давид Залкалиани встретился с Владимиром Зеленским и завершил свой визит в Киев

18/05/2021 - 14:19

Грузия, Украина и Молдова создали формат «Ассоциированного трио» по вопросам европейской интеграции

17/05/2021 - 19:59

Грузия получит 15 000 доз вакцины от Ковид-19 от Литвы

14/05/2021 - 15:59

Грузия осуждает «ракетные обстрелы мирного населения» в Израиле

12/05/2021 - 15:29
Back to top button