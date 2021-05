МИД Грузии о задержке авиарейса в Беларуси

Оценивая вопрос посадки в Беларуси самолета авиакомпании Ryanair, направлявшегося рейсом из Греции в Литву, МИД Грузии 23 мая написал в Твиттере, что «все пассажиры должны пользоваться свободой безопасного передвижения», и что «задержка их с применением силы совершенно неприемлема».

«Мы приветствуем безопасную посадку самолета Ryanair в первоначальном пункте назначения в Вильнюсе и рады за людей, которые находились на борту», ​​- говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии.

Произошедший в Беларуси случай некоторые страны назвали терроризмом, поскольку Беларусь задержала коммерческий рейс между двумя столицами ЕС и заставила самолет приземлиться в Минске, чтобы задержать Романа Протасевича, активиста белорусской оппозиции и бывшего редактора группы Nexta. После ареста Протасевича рейс продолжился по направлению в Вильнюс.

