В Европарламенте прошли дебаты по политическому кризису в Грузии

В Европарламенте 9 марта прошли дебаты по политическому кризисе в Грузии. Ниже приведены цитаты из выступлений верховного представителя ЕС и депутатов Европарламента:

Жосеп Боррель, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности: «Грузия остается ключевым ассоциированным партнером ЕС. У нас есть амбициозное Соглашение об ассоциации с Грузией, которое предлагает ей значительную политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с ЕС. Однако, к сожалению, политическая ситуация в стране в последние месяцы вызывает серьезную обеспокоенность из-за растущей политической поляризации. Такая ситуация угрожает подорвать демократию в Грузии. Я повторяю наше решительное послание о том, что сейчас важно, чтобы партии сделали все возможное для деэскалации ситуации и поиска точек соприкосновения. Президент Европейского Совета недавно посетил Грузию, где встретился с президентом, премьер-министром и лидерами основных оппозиционных партий. Во время этого визита он провел дискуссии с политическими партиями и по возвращении заявил, что по согласованию с верховным представителем поручил Кристиану Даниэлсону, представителю Еврокомиссии, выступить посредником в продолжающемся политическом кризисе в Грузии. Надеемся, что грузинские партии добьются прогресса в плане диалога. Мы будем внимательно следить за этим процессом. Глава Представительства ЕС в Грузии также будет способствовать процессу посредничества. Для достижения компромисса требуется вклад всех сторон. Власти должны обеспечивать инклюзивное руководство, ставить интересы грузинского народа превыше всего, а все субъекты должны воздерживаться от провокационных действий и риторики.

Что касается элементов прогресса, в качестве приоритета ЕС рассматривает консолидацию демократии, включая избирательную реформу, политическую стабильность и инклюзивный парламентский процесс. Справедливая, независимая и подотчетная судебная система также имеет первостепенное значение. Это предпосылка для дальнейшего углубления партнерства Грузии с Евросоюзом в соответствии с Соглашением об ассоциации. Скоро у нас будет возможность оценить прогресс, когда мы встретимся с премьер-министром Грузии 16 марта в рамках Совета ассоциации. Это будет важный день, и я искренне надеюсь, что мы сможем говорить о прогрессе.

Ни одна страна не сможет добиться долгосрочного успеха в условиях политического кризиса. И грузинские политики должны предложить своему народу стабильную политическую среду, в которой страна сможет преодолеть пандемию Ковид-19 и в полной мере воспользоваться преимуществами, предлагаемыми Соглашением об ассоциации. Вместе с президентом Мишелем мы призываем грузинских политических субъектов к конструктивному диалогу и достижению взаимосогласованных результатов в интересах стабильной, демократической и ориентированной на реформы Грузии, которая сможет успешно двигаться по европейскому пути. Мы также поддерживаем реформы Грузии, суверенитет и территориальную целостность страны в рамках признанных на международном уровне ее границ и мирное разрешение конфликта. Это подтверждается работой спецпредставителя ЕС в Грузии и Миссии наблюдателей ЕС.

Дэвид Макаллистер – Германия, Европейская народная партия: «Мы все с большой тревогой следим за текущими политическими событиями в Грузии… Будущий путь страны включает амбициозную избирательную реформу, верховенство закона и судебную реформу, а также решение проблемы политизированного правосудия, распределения власти в Парламенте, в том числе, формирование следственной комиссии, а также подготовку к новым выборам местным выборам, которые запланированы на осень текущего года».

Свен Миксер – социал-демократы, Эстония: «Я хочу сказать вам, что даже отвечая на провокации, власть имущие должны сохранять холодный разум и не действовать непропорционально или усугублять ситуацию… Я считаю важным, чтобы шесть пунктов, которые были согласованы сторонами, были выполнены систематически и тщательно… Это касается избирательной реформы, судебной реформы и назначения судей, и, наконец, важно, чтобы политические разногласия разрешались в рамках демократических парламентских дебатов».

Петра Ауштревичюс – Обновленная Европа, Литва: «Последние политические события в Грузии свидетельствуют о системном политическом кризисе, который препятствует дальнейшей демократической консолидации. Тот факт, что Грузия занимает 91-е место из 165 стран в прошлогоднем Демократическом индексе, еще раз доказывает, насколько серьезно обстоят дела. Грузия заслуживает похвалы за открытую экономику и структурные реформы, но мы не можем игнорировать длинный список работы, которую необходимо проделать в политической сфере. Грузия в условиях политического кризиса не может стать заложником бесполезных дискуссий в то время, когда общество требует непрерывного прогресса в реализации европейских амбиций… Я приветствую своевременный визит президента Мишеля Мишеля в Тбилиси… Ни одна из сторон конфликта не должна воспринимать его план (президента Мишеля) из шести пунктов, включая возможность проведения внеочередных выборов, как карт-бланш. Разрешение такого острого политического кризиса требует вовлеченности, компромисса, взаимного уважения и полной приверженности достижению соглашения между сторонами. Субъекты политической системы Грузии должны понимать, что граждане доверяют власти и государственные институты, независимая судебная система и СМИ, а также инклюзивное перераспределение власти являются ключевыми предпосылками для того, чтобы европейские устремления Грузии оправдались».

Анна Фотыга – Польша, Группа европейских консерваторов и реформаторов: «Я поддерживала Грузию и ее евроатлантические устремления на протяжении десятилетий. Я продолжаю делать это снова, но пришло время выразить глубочайшую озабоченность. С июня 2019 года мы слышали так много плохих новостей из Тбилиси, за одним исключением, и это было Соглашение от 8 марта прошлого года между оппозицией и властью. Кульминацией плохих новостей стали послевыборные события, штурм офиса оппозиционной партии и произвольный арест ее лидера. Я надеюсь на посредничество президента Мишеля и решительно поддерживаю новоназначенного представителя ЕС в Тбилиси. Мы все должны приложить все усилия, чтобы содействовать диалогу, который может привести к новым инклюзивным выборам».

Клэр Дейл – Ирландия, Левые: «Трудно не увидеть иронию в этой дискуссии. В прошлом месяце здесь стояла очередь людей, которые осуждали арест лидера оппозиции Навального за нарушение условий освобождения под залог. Этот вопрос широко освещался в СМИ, и депутаты Европарламента призвали верховного представителя ввести санкции. В текущем месяце был задержан другой лидер оппозиции, Ника Мелия, в результате штурма его офиса и задержали снова за нарушение условий освобождения под залог. Однако ни слова не было сказано в СМИ. Шарль Мишель отправляется с визитом, приглашает всех на обед и говорит им, чтобы они успокоились, и депутаты Европарламента счастливы этим. Стоит ли удивляться, что интервенты здесь всерьез забеспокоились? Я поддерживаю позицию, чтобы не принимать чью-либо сторону, я поддерживаю призыв к диалогу и дипломатии. Конечно, власти Грузии и оппозиции необходимо поговорить, и им нужно поговорить о разрушительном влиянии, которое неолиберальная шоковая терапия и реформы свободного рынка оказали на граждан Грузии на протяжении многих лет. Правда же в том, что невмешательство ЕС объясняется тем, что они счастливы вести дела со всеми из них. Мы должны поддерживать диалог, а не вмешательство везде, не только в Грузии».

Виола фон Крамон-Таубадель – Германия, Зеленые: «Грузия, лидер Восточного партнерства, находится в политическом кризисе. В этом беспорядке виноваты политики обоих лагерей. Они поставили собственное эго выше интересов страны и предпочли поляризовать сотрудничество. Для урегулирования этого кризиса ЕС должен перейти от содействия к посредничеству, что мы уже сделали. Краеугольным камнем в этой ситуации должен стать грузинский народ – именно он должен решать судьбу и сроки следующих выборов. Эти выборы будут только крайним решением, а не долгосрочным урегулированием. Без совершенной новой избирательной системы кризис повторится. Реформа судебной системы и усиление парламентского надзора со стороны оппозиции должны стать политическим приоритетом. Оба наносящих ущерб теневым игрокам, Саакашвили и Иванишвили, должны прекратить дальнейшее вмешательство. Необходимо, чтобы верховный представитель, ЕС действовали в Грузии. Невозможно, чтобы нас не было там во время очередного кризиса в регионе. Европейский парламент, включая меня, готов пойти по этому пути».

Николае Штефануца – Обновленная Европа, Румыния: «… Грузины больше не могут оставаться между настоящей демократией и смоделированной демократией. Насильственные столкновения, применение чрезмерной силы и преследование гражданского общества недопустимы. Надеюсь, что Грузия найдет баланс, при котором будет поддерживаться политический плюрализм и снизится поляризация общества. Если Грузия желает европейской и (евро)атлантической интеграции, она не должна утопать в коррупцию».

Рихо Террас – Европейская народная партия, Эстония: «Позвольте мне присоединиться к моим коллегам, которые выразили обеспокоенность по поводу того, что происходит в Грузии. Мы, Европейский Союз, не допустим, чтобы офис основной оппозиционной партии подвергся погрому и чтобы ее председатель был арестован. Как можно ожидать участия оппозиции в переговорах, если один из участников этих переговоров арестован? И наконец, у ЕС должен быть сильный рычаг против Бидзины Иванишвили, который ведет себя так, как будто он управляет марионетками. Он фактически управляет ими из закулис».

Среди других выступавших были депутаты Европарламента Маркета Грегорова, Майкл Галер, Здислав Краснодебски, Андрюс Кубилюс, Кармен Аврам, Косма Злотовски, Владимир Бильчик и Раса Юкневичиене.

Заключительное слово верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля: Хочу откликнуться на заявление Клэр Дейли, которая упомянула дело Ники Мелия и высказала мнение, что ЕС молчал по этому вопросу Позвольте мне четко сказать, что молчания не было. После вынесения Тбилисским городским судом решения о предварительном заключении для Мелия 17 февраля и на следующий день после отставки премьер-министра Георгия Гахария, 18 февраля, мой пресс-секретарь сделал заявление. В этом заявлении мы призвали как правительство, так и оппозицию проявить сдержанность и ответственность, чтобы избежать дальнейшей эскалации, во время чего было упомянуто конкретно дело Мелия.

Есть причина для этих дебатов о ситуации в Грузии, каждый из вас упомянул об этом, и я могу еще раз объяснить, какова наша позиция и что мы можем ожидать, чтобы эта сложная ситуация разрешилась. Мы много помогаем Грузии, мы являемся крупнейшими донорами Грузии, мы оказываем Грузии значительную помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Мы надеемся, что благодаря посредническому процессу, начатому президентом Шарлем Мишелем, мы больше будем готовы помочь в решении проблем и прийти к политическому соглашению. Основные вопросы – избирательная реформа, реформа правосудия, восприятие политизированного правосудия, перераспределение власти в Парламенте и, что наиболее сложный вопрос, вопрос о досрочных выборах или возможном плебисците – все эти вопросы необходимо решать в рамках усилий, которые мы намерены предпринять и, надеюсь, что это поможет урегулировать политический кризис в Грузии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)