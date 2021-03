Депутаты Европарламента: пора завершить кризис в Грузии

Группа социал-демократов в Европарламенте заявила 9 марта, что единственный путь для политических субъектов Грузии «если они не хотят, чтобы у стабильности и евроатлантических устремлений страны не возникла угроза» – это диалог и внесение вклада в деэскалацию политической напряженности.

Депутат Европарламента Свен Миксер, который является докладчиком Европарламента по вопросам Грузии, заявил, что не одобряет задержание председателя Единого национального движения Ники Мелия.

«Находящиеся у власти лица несут особую ответственность за разрядку напряженности, нахождение выхода из существующего политического кризиса и за то, чтобы не отвечали непропорционально на провокации», – сказал он.

Миксер призвал находящуюся в режиме бойкота оппозицию получить свои мандаты и войти в Парламент.

Он подчеркнул, что сдержанные политики как от правящей партии, так и от оппозиции должны встать выше разделения и должны урегулировать существующий политический кризис.

Депутат Европарламента Марина Калтюранд, в свою очередь, сказала, что политический кризис угрожает достижениям Грузии в реализации социально-экономической транзиции и проевропейских реформ.

«Существующий политический кризис подчеркивает важность продолжения судебной реформы с целью повышения независимости судебной системы и установления высоких судебных стандартов», – заявила она, добавив, что «в частности, это относится к назначению судей Верховный суд».

По ее словам, группа социал-демократов поддерживает усилия президента Европейского совета Шарля Мишеля, которые предусматривают оказание Грузии помощи в разрешении политического кризиса, а также назначение представителя Еврокомиссии в Швеции Кристиана Даниэлсона посредником в урегулировании текущего политического кризиса в Грузии.

