В Мартвили прихожане выступили против местного митрополита, около десятка человек получили увечья

По сообщениям СМИ, до десятка человек получили увечья в Мартвили, в резиденции Чкондидской епархии, куда ворвались разгневанные на новоназначенного митрополита прихожане на собрание духовенства, которое проходило под руководством митрополита Стефане Калаиджашвили. Священники оказали сопротивление прихожанам и вынудили их отступить назад на балконе здания резиденции, во время чего перила балкона обвалились, и граждане упали со второго этажа на землю.

По предварительной информации, среди пострадавших есть операторы и журналисты телеканалов «Рустави 2», «Формула», «Пирвели», «Мтавари архи» и «ПОСТВ». В Центре по чрезвычайным ситуациям сообщили «Civil Georgia», что пятеро пострадавших были доставлены в клинику Эвекс в Мартвили и их жизни ничего не угрожает. МВД начало расследование по факту причинения вреда здоровью (статья 124 УК Грузии).

Прихожане поддерживают бегущего митрополита Цаава

Чкондидская епархия находится в центре общественного внимания уже полтора года после того, как Синод ГПЦ 31 октября 2019 года освободил с должности митрополита Петре Цаава «за неоднократные публичные оскорбительные заявления» против Католикоса-Патриарха Илии II и Священного Синода. Тогда Цаава назвал Католикоса-Патриарха Илию II «одержимым пидарастией, грехом мужеложства».

До назначения Калаиджашвили в феврале, обязанности временного управляющего епархией исполнял епископ Григол Кация, но ему не удалось наладить отношения с прихожанами и духовенством, поддерживающим Петре Цаава. С аналогичным сопротивлением и на этот раз столкнулся митрополит Стефане.

Причины возобновления напряженности

Напряженность в Мартвили обострилась после того, как стало известно, что епископ Стефане запретил двум диаконам – Константину Габисония и Петре Гудушаури – исполнять богослужение за отказ служить вместе с новым митрополитом. За этим шагом митрополита последовало также недовольство прихожан, которые 8 марта собрались во дворе резиденции епархии, чтобы опротестовать решение и потребовать объяснений от митрополита.

Один из местных священников, по имени предположительно Даниэл, назвал решение нового митрополита «несправедливым», а Кация и Калаиджашвили назвал «марионетками» Патриархии.

«Мы надеялись, что (митрополит Стефане) приедет… что он здравомвслящий, нормальный, знающий дело, ответственный… А он пришел с гонором, и начал останавливать духовенство… Это у него не пройдет… У нас есть вопросы, мы духовно обвалились после того, как отец Петре ушел», – сказал священнослужитель.

Прихожане выступают против нового митрополита

После того, как первоначальная напряженность сегодня утихла, вечером митрополит Стефане собирался покинуть резиденцию и отправиться в Мартвильский монастырь для совершения богослужения, и обратился к протестующим прихожанам, которые все еще находились у резиденции:

«Когда ты мужчина и священник, ты пойдешь и поговоришь со священниками; Ты пришел и привел сюда обманутых людей. Вскоре все увидят, кто прав, а кто виноват… Вы сейчас может кричать на меня, ругаться со мной, но я вас люблю, я пришел к вам, я должен освободить вас от священников провокаторов», – заявил новый митрополит мартвильским прихожанам.

«Уходи! Уходи! »- скандировали собравшиеся верующие митрополиту Стефане, которому, по сообщениям СМИ, не позволили провести службу в главном соборе епархии.

Позиция Патриархии ГПЦ по сегодняшним событиям

Глава Департамента Патриархии ГПЦ по связям с общественностью, протоиерей Андриа Джагмаидзе, позже выразил свою полную поддержку митрополиту Стефане, заявив, что «вторжение» людей на собрание духовенства недопустимо.

По словам протоиерея, такого «в Грузии не происходило со времен коммунистов». Он отметил, что на сегодняшнем собрании в резиденции Чкондидского митрополита священники действительно спорили громко, но, по его словам, «это не оправдывает вторжения».

Протоиерей также прокомментировал факт получения увечий журналистами: «очень жаль, что журналисты получили травмы… Там есть очень узкий балкон, и народу было очень много на нем. Журналисты вообще не должны были туда (на балкон) подниматься».

Коалиция за адвокацию СМИ усмотрела в инциденте в Мартвили «признаки преступления». Коалиция призвала МВД своевременно отреагировать, расследовать «факты незаконного вмешательства в журналистскую деятельность и причинения телесных повреждений», а также прекратить участившиеся нападения на представителей СМИ посредством эффективного расследования.

