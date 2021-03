В телефонной записи мэр Местиа угрожает и оскорбляет журналиста

Телекомпания «Мтавари архи» 6 март опубликовала запись телефонного разговора, в котором слышно, что мэр Местиа Капитон Жоржолиани наносит словесноеоскорбление и угрожает журналисту телекомпании Эмме Гогохия из-за журналистского расследования о предполагаемом участии официальных лиц Местийского муниципалитета в коррупционной схеме.

Гогохия прибыла в Местия для подготовки сюжета после того, как неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» в опубликованном 4 марта докладе отметила, что четыре компании, связанные с должностными лицами Местийского муниципалитета, в том числе, компания, принадлежащая сестре мэра Местиа – гостиница «Ушба», получили субсидии в рамках государственной программы «Производи в Грузии», суммарный размер которых составил 769 729 лари. По той же информации, часть компаний, получивших субсидии, и их собственники также участвуют в государственных закупках, и общая стоимость полученных ими закупок составляет 300 856 лари.

По заявлению телекомпании «Мтавари архи», Гогохия изначально не смогла связаться с мэром муниципалитета. Однако позже Жоржолиани сам позвонил Эмме Гогохия, оскорбил ее, угрожал уничтожением жизни и предлагал деньги, чтобы она покинула страну.

Телеканал также отметил, что на второе утро после телефонного разговора съемочная группа канала, которая оставалась на ночь в Местиа, обнаружила, что все четыре колеса автомобиля группы были порезаны предположительно ножом.

В МВД подтвердили, что по делу возбуждено расследование по статьям 151 (угроза) и 187 (повреждение или уничтожение предмета) Уголовного кодекса. Однако, как сообщает «Мтавари архи», полномочия мэра Местиа пока не приостановлены.

Комментируя телефонный разговор, мэр Местиа заявил, что Эмма Гогохия без разрешения зашла на кухню сестры и оскорбила ее на глазах у детей. Он также отметил, что его семья «прошла через все испытания и невзгоды» во время правления Национального движения и что, хотя Национальное движение больше не находится у власти, его семье приходится «бороться с их грязной клеветой и провокационными действиями». Жоржолиани также заявил, что предложение денег журналисту с его стороны «это полная ерунда и фраза вырвана из контекста».

Хартия журналистской этики Грузии осуждает «участившиеся случаи преступлений против представителей СМИ в последнее время» и призывает власти обеспечить безопасность журналистов.

В ночь с 24 на 25 февраля в Тбилиси нападению подвергся ведущий телекомпании «Формула» Вахо Санаия и его родственники. Тогда несколько неправительственных организаций и оппозиционных партий заявили, что риторика представителей власти в адрес представителей СМИ негативно сказывается на безопасности журналистов. Насилие в отношении журналистов осудили президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие официальные лица.

