Глава МИД Грузии находится с визитом в Турции

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посещает Анкару 3 марта, где он уже встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, с которым наряду с другими вопросами обсудил предложенный формат «3 + 3» для сотрудничества на Кавказе, который предусматривает участие Грузии, Азербайджана, Армении, Турции, Ирана и России.

На совместной пресс-конференции после встречи министр иностранных дел Грузии заявил, что, хотя Грузия признательна Турции за инициативу по обеспечению «долгосрочного» мира в регионе, у нее есть «четкая» позиция по участию России в этом формате.

«Для нас объединение в форматы означает, что страны, страны-участницы должны уважать основополагающие принципы международного права, включая признание суверенитета и территориальной целостности стран», – заявил Залкалиани. По его словам, для Грузии сложно представить участие в каком-либо международном формате вместе с Россией для развития экономического сотрудничества, пока не будут предприняты шаги по деоккупации.

Вместо этого министр иностранных дел Грузии предложил, чтобы Тбилиси стал «своеобразной платформой» для Азербайджана и Армении, где можно было бы сотрудничать по проектам в области экономики, бизнеса, культуры и отношений между народами.

Глава МИД Турции, в свою очередь, заявил, что Турция уважает и понимает «осторожный подход Грузии к этому вопросу». «Когда существуют сложные обстоятельства, я имею в виду Абхазию и Южную Осетию, может быть сложно начать двусторонние переговоры (с Россией), но было бы легче сделать это в многостороннем формате», – сказал он.

Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Грузии, а также Азербайджана.

На встрече министры обсудили укрепление стратегического партнерства между двумя странами, двусторонние торгово-экономические отношения, помощь в борьбе с пандемией, а также энергетические проекты с Азербайджаном, в том числе проекты TANAP и нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

Сегодня Давид Залкалиани встретится с вице-президентом Фуатом Октаем, а также посетит Посольство Грузии в Турции.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)