Апелляционный суд установил клевету в исследовании Международной прозрачности, а организация строго осуждает решение суда

НПО «Международная прозрачность – Грузия» подвергла резкой критике решение Тбилисского апелляционного суда, согласно которому исследование организации, проведенное три года назад, содержит «клевету». По мнению НПО, решение суда настолько необоснованно, что «вызывает вопросы о беспристрастном отправлении правосудия и ставит под угрозу высокий стандарт свободы слова и выражения, ранее установленный судом».

В частности, по данным Тбилисского апелляционного суда, мнение, высказанное в исследовании Международной прозрачности за 2018 год, в котором рассматривались риски коррупции в системе общих судов на примере судебного спора между партнерами ООО «Ака» и Давидом Дзоценидзе, является «клеветой». Неправительственная организация писала в этом исследовании, что возобновившийся в 2016 году спор между ООО «Ака» и Дзоценидзе породил вопросы о независимости судебной системы и содержал риски коррупции. Партнеры ООО «Ака» подали иск в суд против НПО и потребовали признать клеветой отрезок из исследования организации –«… В связи с недавно обнаруженными обстоятельствами процесс возобновления спора 2016 года вызывает вопросы о беспристрастном отправлении правосудия».

«Международная прозрачность» заявляет, что этим решением Апелляционный суд запретил практически любому лицу, в том числе неправительственным организациям, оценивать судебные решения на основе фактов и выражать свое мнение по ним.

«Если это решение останется в силе, будет сложно проводить исследования системных недостатков и текущих тенденций в судах, а уровень защиты свободы слова и выражения в стране резко ухудшится», – заявляет организация.

В то же время, по данным организации, до передачи дела в Апелляционный суд, в 2019 году Тбилисский городской суд отказал в рассмотрении иска ООО «Ака», сославшись на «неверно сформулированный» запрос в качестве одной из причин. Кроме того, в Городской суд заявил, что заявления «Международной прозрачности» не являются клеветой.

По данным организации, после этого ООО «Ака» обратилось в Апелляционный суд, который позволил ему изменить формулировку ходатайства в нарушение закона.

Неправительственная организация обжаловала решение Апелляционного суда в Верховном суде. По заявлению организации, вердикт апелляционной инстанции противоречит стандартам, установленным Верховным судом.

Кроме того, организация обратила внимание на то, что двое судей, которые рассматривали это дело в Апелляционном суде, Геннадий Макаридзе и Мераб Ломидзе, являются кандидатами в члены Верховного суда.

