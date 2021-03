Омбудсмен оккупированной Абхазии призывает Бжания открыть пункт пересечения на Ингури

Омбудсмен оккупированной Абхазии Асида Шакрил 2 марта обратилась к лидеру региона Аслану Бжания с просьбой пересмотреть ограничения, установленные на прохождение через пункт пересечения на реке Ингури.

Шакрыл сказала, что, учитывая улучшение эпидемиологической ситуации по обе стороны разделительной линии, продление срока закрытия пункта пересечения можно рассматриваться, как «дискриминация» этнических грузин, проживающих в регионе. Она также добавила, что права этнического грузинского населения в Гальском районе остаются ограниченными.

Она отметила, что ограничения в связи с пандемией Ковид-19 должны быть «соразмерными и адекватными», и напомнила, что власти Сухуми уже открыли регион для России с августа прошлого года.

По словам омбудсмена, закрытие пункта пересечения создает трудности для молодых людей, которые учатся или хотят учиться в грузинских вузах, а также для людей с хроническими заболеваниями, которые лечатся в грузинских больницах и вынуждены переехать в остальную Грузию. По словам Шакрыл, страдают также и получатели социальной помощи.

По заявлению омбудсмена, в результате этого увеличилось количество случаев «незаконного пересечения границы» до 4000. По ее словам, «административный штраф» в размере от 4800 до 6000 рублей «становится для них дополнительным финансовым бременем».

Письму омбудсмена предшествовало частичное снятие ограничений со стороны Сухуми в начале февраля, что позволило некоторым группам жителей региона, включая пожилых людей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, переходить на территорию, подконтрольную Тбилиси, и возвращаться обратно.

Под предлогом пандемии коронавируса власти оккупированной Абхазии закрыли пункт пересечения на реке Ингури в конце февраля 2020 года. С тех пор Сухуми пять раз открывал гуманитарный коридор с остальной Грузией, которым воспользовались 4 711 человек.

