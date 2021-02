Прокуратура утяжелила обвинения нападавшим на журналиста Вахо Санаия

Генеральная прокуратура Грузии утяжелила обвинения против трех человек, напавших на ведущего телекомпании «Формула» Вахо Санаия, добавив к статье группового насилия (126) обвинения по статьям угрозы (151) и преследования (156), которые предусматривают лишение свободы до 3 лет.

По заявлению прокуратуры от 25 февраля, обвиняемые напали на Вахо Санаия за его профессиональную деятельность, сначала сбили его с ног, затем избили и нанесли словесные оскорбления, а один из них «угрожал уничтожением жизни». По заявлению прокуратуры, в результате инцидента Санаия «получил повреждения в различных частях тела».

Прокуратура уже обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством об избрании предварительного заключения для задержанных в качестве меры пресечения. Вопрос о мере пресечения суд обсудит сегодня же.

На Вахо Санаия было совершено нападение в ночь с 24 на 25 февраля на территории Вакийского района Тбилиси, когда он ехал домой из аэропорта вместе с членами своей семьей, включая малолетнего ребенка, но был вынужден остановить автомобиль из-за плохой погоды и вызвать службу спасения.

Сам Саная и местные неправительственные организации оценили инцидент, как результат пропаганды, проводимой представителями властей в отношении критически настроенных СМИ. НПО «Права Грузия» также призвала прокуратуру добавить в дело мотив «нетерпимости» (531).

