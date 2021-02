Министры иностранных дел Грузии и Польши обсудили кризис в Грузии

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани разговаривал по телефону со своим польским коллегой Збигневом Рау.

Министр Залкалиани заявил, что они обсудили важные вопросы, в том числе «политическую обстановку в Грузии» и необходимость диалога между правящей партией и оппозицией, а также «важность справедливого распределения» вакцин против коронавируса.

Со своей стороны, министр иностранных дел Польши заявил, что Залкалиани заверил его, что диалогу между правящей партией и оппозицией «нет альтернативы», и что «каналы связи с оппозицией открыты в духе рекомендаций ЕС».

«Он также сказал мне, что правительство осознает ту ответственность, которая возлагается на него в деле разрядки ситуации», – добавил Збигнев Рау.

За последние три дня Залкалиани также обсудил эскалацию кризиса в Грузии со своими коллегами из стран Балтии – министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, министром иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лииметс и министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.

