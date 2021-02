Президент Зурабишвили: «Грузия не свыклась с оккупацией»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила 25 февраля, что после вторжения 11-й российской армии в Тбилиси 25 февраля 1921 года для Грузии начался «темный период 70 лет рабства».

Президент Грузии подчеркнула, что «Демократическая Республика Грузия никогда не переставала существовать правовым образом, она не признавала советскую власть». Он напомнила об усилиях руководства Демократической Грузии, которое «продолжило борьбу за суверенитет и независимость на правовом уровне – на слушаниях в Конгрессе США, в международных организациях и с правительствами европейских стран».

«У траура тоже есть свое время. Возможно, настало время положить конец трауру, поскольку наша страна осталась победителем после этих 70 лет оккупации. Мы верим, что добьемся своей цели – объединить страну», – сказала президент.

Отметив, что независимая Грузия была восстановлена ​​в апреле 1991 года, как правопреемница Первой республики, президент Зурабишвили сказала, что «возрождение нации и ее формирование в виде независимого, суверенного, свободного государства – это победа над оккупацией». «Это победа не только над врагом, но и над временем и историей, трагедией и несправедливостью», – сказала она.

Подчеркнув, что Грузия никогда не сдавалась оккупации, президент отметила, что «стойкость – это генетический признак бессмертия и выносливости нашей нации».

«С самого начала, в годы после оккупации – 1922, 23, 24 года, грузинский народ во всех частях Грузии продолжал бороться за свободу и независимость до тех пор, пока жестокая тоталитарная машина не подавила голос нации, хотя и временно. 1956, 1978 и 1989 годы – это даты пробуждения национальной энергетики», – сказала президент Зурабишвили.

По словам президента, Грузия «свою идентичность и самобытность перенесла в защиту и развитие культуры».

«Свободный дух этих лет – в картинах Элене Ахвледиани, Давида Какабадзе, Шалвы Кикодзе или Кетеван Магалашвили, в музыке Евгения Микеладзе, в произведениях Петре Оцхели, в поэзии Галактиона (Табидзе) или Паоло (Иашвили), они – продолжатели и спасители духа независимости и национального воодушевления».

В этом контексте она также говорила о российской оккупации Абхазии и Цхинвальского региона.

«Оккупированные территории – наша сегодняшняя трагедия, но страна независимая, суверенная и твердо идет по пути развития! Это наша победа! Победа также и то, что несмотря на конфликты и войну, мы продолжаем наш путь в Европу, путь к построению демократии», – сказала она.

По ее словам, 25 февраля должен быть днем, когда «будем вспоминать, как побеждает правда и достоинство, как маленькая нация может выйти победителем из борьбы с огромной империей, как страна может формировать будущее на основе своих традиций и идентичности и добиваться результатов, которые были невообразимы хотя бы 30 лет назад – ассоциированное членство в Европе и партнерство с НАТО».

Саломе Зурабишвили выступила с инициативой создания мемориального комплекса «в честь тех, кто боролся за независимость и свободу нашей страны на протяжении этих 100 лет. Создать мемориал, отражающий историю этой непрекращающейся борьбы, ее страницы, деяния ее героев – всех: бойцов 1921 года, участников восстаний, репрессированных людей, которые преследовались жестоко, воинов Второй мировой войны, студентов 1956 года, жертв 9 апреля, погибших в конфликтах в Абхазии и Самачабло или на войне 2008 года – всех, кто боролся за единую, независимую, свободную Грузию».

Советская Россия вторглась в Демократическую Республику Грузию в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года несмотря на то, что за девять месяцев до этого признала ее. После нескольких дней ожесточенных боев вокруг Тбилиси 25 февраля Красная Армия вошла в столицу, что ознаменовало начало 70-летней советской оккупации Грузии. Сопротивление грузин продолжалось еще пять недель. Правительство сначала переехало в Кутаиси, затем в Батуми, откуда 17 марта 1921 года члены правительства уехали в эмиграцию во Францию. Страна восстановила свою независимость 9 апреля 1991 года.

