Грузия отмечает 100-летие советской оккупации

25 февраля, в день 100-летия захвата столицы Грузии Красной Армией и начала советской оккупации, на административных зданиях в Грузии наполовину приспущены государственные флаги.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с председателем Парламента Арчилом Талаквадзе, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и мэром столицы Кахой Каладзе возложили венок к могиле юнкеров, погибших при обороне Тбилиси в феврале 1921 г.

«Наши герои, в том числе юнкеры, отдали свои жизни за независимость и свободу нашей страны. Поэтому этот день еще раз напоминает нам о том, что, хотя наша страна временно оккупирована, наш путь лежит через укрепление нашей страны, демократию, экономическое развитие и благополучие нашей страны. Это путь, который в конечном итоге приведет к объединению нашей страны… Нашей общей задачей, общей целью должно быть объединение нашей страны, объединение нашего народа и нашей нации», – сказал глава правительства.

День советской оккупации официально отмечается в Грузии после того, как в 2010 году Парламент Грузии единогласно принял постановление, которым поручил правительству проводить различные мемориальные мероприятия каждые 25 февраля в память о сотнях тысяч жертв политических репрессий коммунистического оккупационного режима.

