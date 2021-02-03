Президент ЕБРР совершила виртуальный визит в Грузию, Фото: Администрация правительства Грузии
Новости

Президент ЕБРР виртуально посетила Грузию

03/02/2021 - 18:55
1 1 minute read

Новый президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо встретилась с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром экономики Натией Турнава, министром финансов Иване Мачавариани и министром инфраструктуры Майей Цкитишвили в видео-формате.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, во время встречи Саломе Зурабишвили, говоря о планах подачи Грузией заявки на членство в ЕС в 2024 году, заявила, что потребуется реализация глубоких реформ, в числе которых важнейшими являются направления энергоэффективности и зеленой энергии.

Президент ЕБРР подтвердила, что Банк готов помочь Грузии в проведении реформ.

«Как «зеленая» экономика, и малый и средний бизнес (и частный сектор в целом) относятся к специфике ЕБРР. Мы можем работать вместе по многим вопросам», – написала президент ЕБРР в Twitter после встречи.

В тот же день премьер-министр Георгий Гахария и три члена его кабинета провели совместную онлайн-конференцию с президентом ЕБРР, на которой обсудили вопросы восстановления экономики после пандемии, в том числе в таких областях, как энергетика, транспорт, инфраструктура и структурные реформы.

В связи с тем, что пятилетняя Стратегическая программа сотрудничества ЕБРР с Грузией подходит к концу, Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что следующий план будет посвящен зеленой экономике, дигитализации и социальному неравенству.

В рамках «виртуального визита» в Грузию 1-2 февраля президент ЕБРР также встретилась в видео-формате с мэром Тбилиси Кахой Каладзе, президентом Национального банка Кобой Гвенетадзе, а также с представителями донорских организаций и гражданского общества и бизнес-сектора.

На встречах также присутствовали другие представители ЕБРР – вице-президент Алан Пилу, региональный управляющий директор Маттео Патрон и региональный директор по Кавказу Катарина Бюрлин Хансен.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
03/02/2021 - 18:55
1 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Несмотря на протесты местных жителей, строительство Намахванской ГЭС возобновилось

Несмотря на протесты местных жителей, строительство Намахванской ГЭС возобновилось

01/02/2021 - 14:00
Photo of Грузия подписала соглашение с Японией об избежании двойного налогообложения

Грузия подписала соглашение с Японией об избежании двойного налогообложения

29/01/2021 - 18:21
Photo of Министр иностранных дел Ирана посещает Тбилиси

Министр иностранных дел Ирана посещает Тбилиси

28/01/2021 - 21:50
Photo of Президент Грузии завершила визит в Брюссель

Президент Грузии завершила визит в Брюссель

25/01/2021 - 22:35
Back to top button