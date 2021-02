Президент ЕБРР виртуально посетила Грузию

Новый президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо встретилась с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Георгием Гахария, министром экономики Натией Турнава, министром финансов Иване Мачавариани и министром инфраструктуры Майей Цкитишвили в видео-формате.

Как сообщает пресс-служба президента Грузии, во время встречи Саломе Зурабишвили, говоря о планах подачи Грузией заявки на членство в ЕС в 2024 году, заявила, что потребуется реализация глубоких реформ, в числе которых важнейшими являются направления энергоэффективности и зеленой энергии.

Президент ЕБРР подтвердила, что Банк готов помочь Грузии в проведении реформ.

«Как «зеленая» экономика, и малый и средний бизнес (и частный сектор в целом) относятся к специфике ЕБРР. Мы можем работать вместе по многим вопросам», – написала президент ЕБРР в Twitter после встречи.

В тот же день премьер-министр Георгий Гахария и три члена его кабинета провели совместную онлайн-конференцию с президентом ЕБРР, на которой обсудили вопросы восстановления экономики после пандемии, в том числе в таких областях, как энергетика, транспорт, инфраструктура и структурные реформы.

В связи с тем, что пятилетняя Стратегическая программа сотрудничества ЕБРР с Грузией подходит к концу, Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что следующий план будет посвящен зеленой экономике, дигитализации и социальному неравенству.

В рамках «виртуального визита» в Грузию 1-2 февраля президент ЕБРР также встретилась в видео-формате с мэром Тбилиси Кахой Каладзе, президентом Национального банка Кобой Гвенетадзе, а также с представителями донорских организаций и гражданского общества и бизнес-сектора.

На встречах также присутствовали другие представители ЕБРР – вице-президент Алан Пилу, региональный управляющий директор Маттео Патрон и региональный директор по Кавказу Катарина Бюрлин Хансен.

