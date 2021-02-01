Новости
Национальное движение представило новые лица партии
31 января новоизбранный председатель Единого национального движения Ника Мелия представил новых членов партии.
- Реваз Чомахидзе, 47 лет – известный ватерполист
- Барбара Джимели-Сулашвили – политолог
- Ана Гоголадзе, 28 лет – магистр публичного управления
- Софо Джапаридзе, 32 года – врач
- Нона Мамулашвили, 41 год – магистр международных отношений
- Звиад Квливидзе, 45 лет – магистр бизнес-администрирования и права
- Георгий Таргамадзе, 31 год – магистр бизнес-администрирования
- Манучар Ахалаия, 46 лет – магистр права
- Георгий Чаладзе, 35 лет – юрист
- Ника Оболадзе, 30 лет – юрист, бывший член Гирчи
- Бачо Долидзе, 40 лет – бывший спикер Мэрии Тбилиси
- Георгий Хведелиани, 28 – магистр политической экономии, студент Докторантуры философии
Представляя молодые лица Национального движения, Ника Мелия заявил, что девизом их команды будет известная фраза Ильи Чавчавадзе «Движение и только движение».
Один из новых членов партии, Георгий Таргамадзе отметил, что население Грузии больше всего нуждается в новых рабочих местах, которые будут созданы за счет «свободной рыночной экономики, меньшего количества регуляций и меньшей бюрократии». «Это основные направления, по которым мы будем активно работать», – сказал Таргамадзе.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)