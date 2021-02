Национальное движение представило новые лица партии

31 января новоизбранный председатель Единого национального движения Ника Мелия представил новых членов партии.

Реваз Чомахидзе, 47 лет – известный ватерполист

Барбара Джимели-Сулашвили – политолог

Ана Гоголадзе, 28 лет – магистр публичного управления

Софо Джапаридзе, 32 года – врач

Нона Мамулашвили, 41 год – магистр международных отношений

Звиад Квливидзе, 45 лет – магистр бизнес-администрирования и права

Георгий Таргамадзе, 31 год – магистр бизнес-администрирования

Манучар Ахалаия, 46 лет – магистр права

Георгий Чаладзе, 35 лет – юрист

Ника Оболадзе, 30 лет – юрист, бывший член Гирчи

Бачо Долидзе, 40 лет – бывший спикер Мэрии Тбилиси

Георгий Хведелиани, 28 – магистр политической экономии, студент Докторантуры философии

Представляя молодые лица Национального движения, Ника Мелия заявил, что девизом их команды будет известная фраза Ильи Чавчавадзе «Движение и только движение».

Один из новых членов партии, Георгий Таргамадзе отметил, что население Грузии больше всего нуждается в новых рабочих местах, которые будут созданы за счет «свободной рыночной экономики, меньшего количества регуляций и меньшей бюрократии». «Это основные направления, по которым мы будем активно работать», – сказал Таргамадзе.

