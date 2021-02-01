Ника Мелия представил новые лица ЕНД. Фото: FB/Nika Melia
Новости

Национальное движение представило новые лица партии

01/02/2021 - 12:19
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31 января новоизбранный председатель Единого национального движения Ника Мелия представил новых членов партии.

  • Реваз Чомахидзе, 47 лет – известный ватерполист
  • Барбара Джимели-Сулашвили – политолог
  • Ана Гоголадзе, 28 лет – магистр публичного управления
  • Софо Джапаридзе, 32 года – врач
  • Нона Мамулашвили, 41 год – магистр международных отношений
  • Звиад Квливидзе, 45 лет – магистр бизнес-администрирования и права
  • Георгий Таргамадзе, 31 год – магистр бизнес-администрирования
  • Манучар Ахалаия, 46 лет – магистр права
  • Георгий Чаладзе, 35 лет – юрист
  • Ника Оболадзе, 30 лет – юрист, бывший член Гирчи
  • Бачо Долидзе, 40 лет – бывший спикер Мэрии Тбилиси
  • Георгий Хведелиани, 28 – магистр политической экономии, студент Докторантуры философии

Представляя молодые лица Национального движения, Ника Мелия заявил, что девизом их команды будет известная фраза Ильи Чавчавадзе «Движение и только движение».

Один из новых членов партии, Георгий Таргамадзе отметил, что население Грузии больше всего нуждается в новых рабочих местах, которые будут созданы за счет «свободной рыночной экономики, меньшего количества регуляций и меньшей бюрократии». «Это основные направления, по которым мы будем активно работать», – сказал Таргамадзе.

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01/02/2021 - 12:19
4 1 minute read

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