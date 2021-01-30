Фото: Reuters
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Грузия исключена из списка ЕС более жесткого контроля за экспортом вакцины от Ковид-19

30/01/2021 - 14:42
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Евросоюз включил Грузию в список более 100 стран, которые освобождаются от более жесткого контроля за экспортом вакцины от Ковид-19.

Норма, которую упоминают, как «запрет на экспорт», была принята Евросоюзом 29 января после недавнего разногласия с «Астразенека» по поводу недостаточного количества доз вакцины от Ковид-19. Механизм вступил в силу 30 января.

В список тех, кто освобожден от более жесткого контроля, помимо Грузии, входят и другие страны Восточного партнерства ЕС – Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова и Украина.

США, Великобритания, Австралия, Канада и другие более богатые страны остались за пределами этого списка, и для отправки им вакцины из ЕС потребуется предварительное согласие правительств стран-членов союза.

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30/01/2021 - 14:42
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