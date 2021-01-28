Командующий Силами обороны Грузии посещает Брюссель

Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили 25-30 января посещает Брюссель, где уже встретился с председателем Военного комитета НАТО, маршалом ВВС Стюартом Пичем, главнокомандующим Силами союзников НАТО в Европе генералом Тоддом Уолтером, командующим Штабом по специальным операциям, генерал-лейтенентом Эриком Вендтом и, в видеоформате беседовал с председателем комитета начальником штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли.

В ходе беседы генерал Матиашвили и генерал Милли обсудили текущее и будущее оборонное сотрудничество между двумя странами, а также ход выполнения программы оборонной готовности Грузии и планы по дальнейшему укреплению американо-грузинского сотрудничества и переходу на новый этап после ее завершения в 2021 году.

27 января командующий Силами обороны Грузии посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где встретился с председателем Военного комитета НАТО генералом Стюартом Пичем.

На встрече генерал Матиашвили в очередной раз подтвердил приверженность Грузии «Миссии твердой поддержки» НАТО в Афганистане. По сообщению Министерства обороны Грузии, стороны подчеркнули важность совместных учений.

Глава Сил обороны Грузии также принял участие в заседании Военного комитета командующих обороной НАТО, на котором была дана оценка нынешнему статусу Миссии Альянса в Афганистане.

SACEUR General Wolters welcomed Georgia’s Chief of Defence Major General Matiashvili to SHAPE on Jan. 26. The two leaders & their respective staffs held talks on partner Georgia’s progressive commitment to NATO. @ModGovGe #StrongerTogether pic.twitter.com/STSQG8ssYJ — SHAPE_NATO Allied Command Operations (@SHAPE_NATO) January 26, 2021

Во время своего визита в Бельгию генерал Матиашвили также посетил Объединенный комитет начальников штабов союзников в Монсе, где на встрече с главнокомандующим Силами НАТО в Европе генералом Тоддом Вальтером обсудил долгосрочные планы развития Сил обороны и главные направления «амбициозных реформ».

Во время встречи с командующим Штабом специальных операций НАТО генерал-лейтенантом Эриком Вендтом генерал Матиашвили обсудил вопросы сотрудничества со Штабом специальных операций НАТО и развития Сил специальных операций Грузии.

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