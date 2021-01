ЕС комментирует решение ЕСПЧ по августовской войне

По словам главного спикера Европейской службы внешних действий Питера Стано, решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 21 января «четко демонстрирует, что Российская Федерация, которая осуществляет эффективный контроль над Южной Осетией и Абхазией с 12 августа 2008 года, нарушила несколько положений Европейской конвенции о правах человека».

«Достижение справедливости и подотчетности – важная часть урегулирования конфликта, и Евросоюз призывает Российскую Федерацию должным образом выполнить постановление (ЕСПЧ)», – сказал Стано.

«Евросоюз привержен урегулированию конфликтов, что требует усилий для разрешения наследия произошедших конфликтов, в том числе посредством его участия в качестве сопредседателя в Женевских международных дискуссиях, а также усилий его специального представителя по Южному Кавказу и кризису в Грузии, и своей наблюдательской миссии на месте, имеющей важнейшее значение», – сказал он.

Спикер Службы внешних действий в очередной раз подтвердил «твердую поддержку» со стороны ЕС в отношении независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 21 января постановил, что Россия несет ответственность за нарушение шести статей Европейской конвенции о правах человека, а также за процессуальное нарушение статьи 2, что означает, что она не провела эффективного расследования предполагаемых нарушений права на жизнь после войны 2008 года. В решении Страсбургского суда по межгосударственному иску Грузии против Россией по поводу войны 2008 года говорится, что ответственность за события, произошедшие после подписания Соглашения о прекращении огня от 12 августа и окончания активной фазы войны, несет Российская Федерация.

