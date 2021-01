Глава МИД Грузии принял своего армянского коллегу

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани принял в Цинандали своего армянского коллегу Ару Айвазян. В ходе неформальной встречи стороны подчеркнули «тесные дружеские» отношения между двумя странами.

По сообщению МИД Грузии, министры двух стран рассмотрели ситуацию в регионе и подчеркнули важность долгосрочной стабильности.

Согласно тому же сообщению, министры иностранных дел также обсудили важность сотрудничества между двумя странами в области экономики и туризма, и отметили необходимость сотрудничества для эффективного преодоления последствий пандемии Ковид-19.

В свою очередь, МИД Армении сообщает, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы региональной безопасности и взаимосвязанности, подчеркнув, что «только прочный мир, основанный на общих интересах, может обеспечить реальные гарантии безопасности, стабильности и развития в регионе».

По той же информации, оба министра также «подчеркнули важность углубления армяно-грузинского дружественного сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес».

По сообщению МИД Армении, в этом контексте стороны отметили «важность продолжающейся работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, как основной площадки для расширения взаимовыгодного многопланового сотрудничества».

МИД Армении также сообщил, что министры иностранных дел двух стран говорили о содействии «децентрализованному сотрудничеству, как важного перспективного направления» двусторонней повестки дня.

Ранее глава МИД Грузии поговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Давид Залкалиани написал в Твиттере, что стороны обсудили «ряд вопросов», в том числе «перспективы развития долгосрочных отношений и стратегического сотрудничества (между Грузией и Азербайджаном)».

«Недавно мы обменялись мнениями по ситуации в регионе за последнее время и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», – также в Twitter написал Байрамов.

