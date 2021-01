Грузия в ежегодных докладах Европарламента о единой внешней политике и безопасности, а также политике обороны

Европейский Парламент 20 января принял резолюции об осуществлении единой внешней политики и политики безопасности, а также политики единой безопасности и обороны. В обоих документах также упоминается Грузия.

Резолюция о единой внешней политике и политике безопасности призывает Москву «положить конец оккупации регионов Грузии Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии» и приостановить «де-факто интеграцию обоих регионов в российскую администрацию».

В документе подчеркивается важность приверженности ЕС поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности своих партнеров в пределах их границ, признанных на международном уровне, а также выражается озабоченность по поводу «де-факто оккупации» территорий Грузии и Украины.

Отмечая «негативную роль России в нескольких замороженных конфликтах», в том числе в Грузии, Молдове и Украине, в документе «подчеркивается необходимость для ЕС активизировать свои действия в деле урегулирования т.н. замороженных конфликтов», а также «усилить поддержку пострадавшего от конфликта населения, ВПЛ и беженцев».

В свою очередь, резолюция о единой политике безопасности и обороны осуждает продолжающуюся оккупацию Россией «значительной части Украины и Грузии» в нарушение международного права.

Документ также выражает обеспокоенность в связи с кремлевской дезинформационной кампанией «беспрецедентных масштабов» в восточном соседстве ЕС.

