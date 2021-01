Абхазия намерена отклонить ожидаемый запрос Москвы об экстрадиции

Оккупированная Абхазия ожидает запроса из Москвы об экстрадиции двух лиц – Астамура Бутба и Нугзара Папава, заочно осужденных российскими властями по делу об убийстве в 2009 году. Тогда был убит российский т.н. «криминальный авторитет» Вячеслав Иваньков, известный как «Япончик».

Следственный комитет России заявил 19 января, что двое подозреваемых после убийства укрылись в оккупированном регионе, добавив, что СК работает над отправкой запроса об экстрадиции в Сухуми. Бутба и Папава имеют двойное гражданство России и Абхазии.

По данным российского расследования, Бутба, этнический абхаз, застрелил Иванькова из снайперской винтовки. Соучастником преступления яляется этнический грузин Папава, который также находился на месте преступления и ждал Бутмба в автомобиле.

Прокуратура Абхазии подтвердила на следующий день заявление Следственного комитета России о том, что они действительно получили запрос из Москвы, и что вопрос в настоящее время находится в стадии рассмотрения. Однако в прокуратуре подчеркнули, что это не приведет к экстрадиции, так как абхазское законодательство запрещает выдачу своих граждан иностранному государству для уголовного преследования.

Вместо этого, как отмечает прокуратура, в случае договоренности с Москвой Бутба и Папава будут судить в Абхазии на основании доказательств, представленных российскими властями.

Папава также обвиняется в вымогательстве в Абхазии по отдельному делу о похищении Омара Мирцхулава в Сухумском районе в апреле 2019 года. В октябре 2020 года суд Сухуми заменил ему наказание домашним арестом. Абхазская «прокуратура» завершила предварительное следствие в декабре 2020 года и теперь должны пройти судебные заседания по делу.

69-летний т.н. «вор в законе» «Япончик» скончался в Москве в октябре 2009 года после того, как осложнились ранения, нанесенные снайпером в июле того же года. По делу об убийстве были задержаны и осуждены несколько человек.

По сообщениям российских СМИ, убийство Иванькова является частью противостояния между приближенным к нему уроженцем Грузии Асланом Усояном, который был известен под прозвищем «Дед Хасан» (убит в Москве в 2013 году), и «вором в законе», этническим грузином Тариелом Ониани.

