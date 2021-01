Омбудсмен говорит об угрозах и нападениях со стороны «тюремных смотрителей»

Народный защитник Грузии Нино Ломджария на брифинге 20 января заявила, что «определенная группа заключенных, которые управляются т.н. «тюремными смотрителями», систематически совершает словесные нападки, угрозы и агрессию в отношении сотрудников аппарата народного защитника».

По словам Ломджария, агрессия в отношении мониторов народного защитника последовала за публикацией доклада народного защитника за 2020 год, в котором речь идет об установлении в пенитенциарных учреждениях «неформальной иерархия заключенных» и «показательном порядке» в тюрьмах со стороны т.н. «тюремных смотрителей», что нацелено на то, чтобы «заставить замолчать заключенных» и «запретить» говорить о проблемах.

После публикации доклада омбудсмен напомнила о «публичных нападках и незаконных действиях» в отношении омбудсмена со стороны министра юстиции и Пенитенциарной службы, после чего визит и проведение мониторинга в тюрьмах со стороны представителей Аппарата народного защитника «не только стало сложным, но и содержащим угрозу».

«Цель этих незаконных действий – воспрепятствовать нашему общению с заключенными и мониторингу на территории тюрьмы», – сказала омбудсмен, напомнив о случаях угроз и агрессии в отношении сотрудников аппарата со стороны «определенной группы» заключенных.

«Из-за реальной угрозы, исходящей от «неформальных правителей», поддерживаемых тюремной администрации, омбудсмен рассматривает возможность осуществления визитов только в условиях принятия дополнительных мер безопасности. «(Это), естественно, будет препятствовать эффективной защите прав заключенных. Естественно, аппарат продолжит индивидуальные встречи с заключенными», – сказала Нино Ломджария.

Она призвала власть незамедлительно принять меры для изменения модели управления криминальной субкультурой в тюрьмах и поставить вопрос о должностной ответственности генерального директора Пенитенциарной службы и директоров соответствующих пенитенциарных учреждений.

Народный защитник также обратился к международным партнерам и донорским организациям с призывом поддержать «существенное улучшение и оздоровление» пенитенциарной системы страны.

Омбудсмен также предоставит информацию Подкомитету ООН по предупреждению пыток (SPT) и Комитету Совета Европы по предотвращению пыток (CPT), «чтобы они посетиои Грузию для защиты прав заключенных».

Сегодня же на заявление омбудсмена отреагировала Специальная пенитенциарная служба, которая назвала разговоры о каком-либо влиянии «криминальных авторитетов» «ложью», что, по мнению ведомства, служит «введению общественности в заблуждение».

«Если заключенные в каком-либо пенитенциарном учреждении выражают недовольство в отношении омбудсмена по какому-либо вопросу, это всего лишь их настрой и никак не связано с администрацией пенитенциарных учреждений, и тем более не управляется ею», – говорится в заявлении службы, в котором также подчеркивается, что администрация ведомства не имеет рычагов воздействия на настроения заключенных в отношении народного защитника.

