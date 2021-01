Оккупационные силы у Абхазии, на территории, контролируемой Тбилиси задержали троих граждан

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, вечером 18 января российские оккупационные силы задержали троих граждан Грузии на территории, контролируемой Тбилиси, в районе села Хурча Зугдидского муниципалитета.

По сообщению СГБ, представитель оккупированного региона по горячей линии МНЕС подтвердил факт задержания трех граждан. По данным СГБ, последний также сообщил, что в настоящее время все трое граждан свободны.

Однако в сообщении Службы государственной безопасности не уточняется, что остаются ли освобожденные трое граждан в Абхазии, или вернулись на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.

Ведомство назвало факт задержания «умышленной провокацией» оккупационного режима, которая «наносит серьезный ущерб среде безопасности на месте».

