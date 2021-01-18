Т.н. пункт пересечения на мосту через реку Ингури, Фото: Апсныпресс
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Оккупационные силы у Абхазии, на территории, контролируемой Тбилиси задержали троих граждан

19/01/2021 - 01:32
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По сообщению Службы государственной безопасности Грузии, вечером 18 января российские оккупационные силы задержали троих граждан Грузии на территории, контролируемой Тбилиси, в районе села Хурча Зугдидского муниципалитета.

По сообщению СГБ, представитель оккупированного региона по горячей линии МНЕС подтвердил факт задержания трех граждан. По данным СГБ, последний также сообщил, что в настоящее время все трое граждан свободны.

Однако в сообщении Службы государственной безопасности не уточняется, что остаются ли освобожденные трое граждан в Абхазии, или вернулись на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.

Ведомство назвало факт задержания «умышленной провокацией» оккупационного режима, которая «наносит серьезный ущерб среде безопасности на месте».

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19/01/2021 - 01:32
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