Фото: apsnypress.info
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На российских базах в Абхазии и Цхинвали началась вакцинация против Ковид-19

15/01/2021 - 20:52
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Россия начала вакцинацию против Ковид-19 на своих военных базах в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе. Об этом сообщают местные информационные агентства.

По тем же сообщениям, вакцина российского производства «Спутник-V» была сделана сотням военнослужащих.

Как сообщило 15 января информационное агентство «Апсныпресс», первая партия, доставленная на российскую базу в Абхазии, состоит из 500 доз двухкомпонентной вакцины. По той же информации, вакцинация будет проводиться двумя бригадами в два этапа с интервалом в 21 день.

14 января цхинвальское информационное агентство «Рес» сообщило, что в регионе 200 российских военнослужащих были вакцинированы от коронавируса.

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15/01/2021 - 20:52
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