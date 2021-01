На российских базах в Абхазии и Цхинвали началась вакцинация против Ковид-19

Россия начала вакцинацию против Ковид-19 на своих военных базах в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе. Об этом сообщают местные информационные агентства.

По тем же сообщениям, вакцина российского производства «Спутник-V» была сделана сотням военнослужащих.

Как сообщило 15 января информационное агентство «Апсныпресс», первая партия, доставленная на российскую базу в Абхазии, состоит из 500 доз двухкомпонентной вакцины. По той же информации, вакцинация будет проводиться двумя бригадами в два этапа с интервалом в 21 день.

14 января цхинвальское информационное агентство «Рес» сообщило, что в регионе 200 российских военнослужащих были вакцинированы от коронавируса.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)