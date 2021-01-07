Капитолий в Вашингтоне, место пребывания Конгресса США. Источник: unsplash.com
Новости

Первые лица Грузии о событиях в Вашингтоне

07/01/2021 - 21:13
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Первые лица руководства Грузии, президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария, 7 января откликнулись на события, произошедшие накануне в Вашингтоне, когда сторонники президента Трампа штурмовали Капитолий, чтобы помешать утверждению Джо Байдена в качестве следующего президента страны.

«Несмотря на вчерашние тревожные сцены, на фоне насилия американские институты смогли доказать свою силу и стойкость», — заявила президент Зурабишвили, добавив, что «Грузии нужна сильная Америка, как лидер демократического мира».

«Кадры насилия на Капитолийском холме вызывают беспокойство, атака против государственных институтов неприемлема», — написал премьер-министр Георгий Гахария в Twitter. «Мы верим в силу демократии в Соединенных Штатах», — сказал он.

Окончательному подведению итогов президентских выборов в США 6 января помешал насильственный процесс, в результате которого погибли четыре человека в Капитолии и вокруг него. 7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена 46-м президентом страны.

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07/01/2021 - 21:13
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