Первые лица Грузии о событиях в Вашингтоне

Первые лица руководства Грузии, президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Георгий Гахария, 7 января откликнулись на события, произошедшие накануне в Вашингтоне, когда сторонники президента Трампа штурмовали Капитолий, чтобы помешать утверждению Джо Байдена в качестве следующего президента страны.

«Несмотря на вчерашние тревожные сцены, на фоне насилия американские институты смогли доказать свою силу и стойкость», — заявила президент Зурабишвили, добавив, что «Грузии нужна сильная Америка, как лидер демократического мира».

For 30 years, the US has supported Georgia’s path toward liberty and democracy. We’ve looked to the USA as an example. Despite yest. troubling scenes, US institutions have proven their strength, resilience in the face of violence. 🇬🇪 needs a strong 🇺🇸 to lead the democratic world — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 7, 2021

«Кадры насилия на Капитолийском холме вызывают беспокойство, атака против государственных институтов неприемлема», — написал премьер-министр Георгий Гахария в Twitter. «Мы верим в силу демократии в Соединенных Штатах», — сказал он.

We reaffirm full solidarity and support to our strategic partner. Disturbing images of violence at the Capitol Hill, attack on state institutions is unacceptable. We believe in the strength of US democracy & are confident that democratic institutions will prevail. — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) January 7, 2021

Окончательному подведению итогов президентских выборов в США 6 января помешал насильственный процесс, в результате которого погибли четыре человека в Капитолии и вокруг него. 7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена 46-м президентом страны.

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