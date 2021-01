Путин назначил нового представителя по демаркации границы с Сухуми, Цхинвали и остальной Грузией

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Петракова новым специальным представителем по делимитации и демаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, участниками СНГ, а также с Грузией и оккупированными регионами Грузии — Абхазией и Цхинвальским регионом. Петраков сменил на этом посту Игоря Брачикова, занимавшего эту должность с августа 2012 года.

МИД Грузии отреагировал на решение президента России. Согласно комментарию МИД Грузии, опубликованному в грузинских СМИ 3 января, любое соглашение, достигнутое между Россией и оккупационными режимами, будет считаться незаконным.

В МИД Грузии также подчеркнули, что демаркация грузино-российской границы не может быть по поставлена в повестку дня, пока Москва не отменит свое решение о признании независимости Абхазии и Цхинвальского региона и не прекратит их оккупацию.

