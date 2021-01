Новогоднее поздравление премьер-министра

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил население страны с Новым 2021 годом.

«Civil Georgia» предлагает перевод с грузинского языка на русский полного текста новогоднего обращения премьер-министра (перевод Civil Georgia):

«Дорогие сограждане,

Поздравления с наступающим 2021 годом. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и благополучия.

Прошлый год был полон необычным и полным вызовов для всего мира. Мы оказались в состоянии войны с невидимым врагом, который вынудил нас отказаться от привычного ритма жизни, лишил нас драгоценных людей.

Наряду с большим испытанием, в то же время 2020 год стал годом больших переоценок, когда каждый из нас задумался о самой важной ценности — жизни и здоровье человека, без которых ничто не имеет цены.

Что самое главное, 2020 год стал годом беспрецедентной гражданской ответственности, когда государство и гражданин стали вместе глаз на глаз с вызовом.

В борьбе с невидимым противником у нас есть свои герои. Этими героями являются люди, работающие в сфере здравоохранения — врачи, медсестры или санитары, которые и в эти минуты борются за спасение наших граждан — я хочу, чтобы они всегда помнили, что мы все им очень благодарны.

Этими героями являются полицейские, солдаты, служащие самоуправления, каждый из тех публичных служащих, которые неустанно трудились все это время, чтобы создать более безопасную среду, просто чтобы помочь каждому из наших граждан.

В этом году мы встречаем Новый год в необычной обстановке — мы не проводим праздничных мероприятий и скромно, только в небольшом семейном кругу отмечаем этот любимый всеми праздник, особенно для детей. Сегодня именно это является ответственностью друг перед другом, особенно перед пожилыми людьми.

Сегодня не время разделяться по какому-либо признаку. Сегодня вся страна — включая политическое и гражданское общество – все мы должны работать вместе на службе государства и гражданина Грузии – это нам поручает наш народ.

Это главная предпосылка того, чтобы следующий год был годом победы!

Хочу поздравить с Новым годом каждого нашего соотечественника — в Грузии и за рубежом. Наших абхазских и осетинских братьев — только вместе с ними мы создадим лучшее будущее для Грузии.

Поздравляем наших полицейских, солдат, учителей, публичных служащих — всех тех, кто неустанно трудится для лучшего будущего в стране. Поздравляем детей, которых так радует Новый год. Поздравляю наше старшее поколение — я хочу, чтобы вы знали, что вы особенно заботимся о вас.

Единство позволит нам преодолеть все испытания и приведет нас к давней мечте грузинского народа — Грузия займет свое достойное место в общей европейской семье.

Еще раз поздравляю с новым 2021 годом, который станет годом лучшего будущего, успехов, восстановления и развития страны!

Желаю здоровья и счастья!».

