Численность личного состава Сил обороны к 2021 году по-прежнему определено в количестве 37 000 военных

Парламент Грузии на заседании 25 декабря поддержал проект постановления, согласно которому в 2021 году численность личного состава Сил обороны снова определена в 37 тысяч военнослужащих.

Проект постановления представил депутатам заместитель министра обороны Грузии Рати Брегадзе, который сказал, что указанное ограничение не касается периода военного положения, а также на количества лиц, призывающихся в Службу резерва Сил обороны и во временный состав Министерства обороны Грузии.

«Это оптимальное количество, которое позволяет Министерству обороны выполнять намеченные задачи», — добавил он.

Состав Сил обороны не изменился с 2008 года, когда он увеличился на 5 000 до 37 000 человек. Постановление о численности сил обороны ежегодно утверждается Парламентом.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)