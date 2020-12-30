Грузинские военные на церемонии принятия присяги, 28 февраля, 2020 г., Фото: facebook.com/mod.gov.ge
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Численность личного состава Сил обороны к 2021 году по-прежнему определено в количестве 37 000 военных

30/12/2020 - 15:10
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Парламент Грузии на заседании 25 декабря поддержал проект постановления, согласно которому в 2021 году численность личного состава Сил обороны снова определена в 37 тысяч военнослужащих.

Проект постановления представил депутатам заместитель министра обороны Грузии Рати Брегадзе, который сказал, что указанное ограничение не касается периода военного положения, а также на количества лиц, призывающихся в Службу резерва Сил обороны и во временный состав Министерства обороны Грузии.

«Это оптимальное количество, которое позволяет Министерству обороны выполнять намеченные задачи», — добавил он.

Состав Сил обороны не изменился с 2008 года, когда он увеличился на 5 000 до 37 000 человек. Постановление о численности сил обороны ежегодно утверждается Парламентом.

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30/12/2020 - 15:10
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