Пропускной пункт на административной границе Абхазии
Новости

СГБ заявляет о новой незаконной «бордеризации» у Абхазии

28/12/2020 - 18:25
0 1 minute read

Служба государственной безопасности Грузии заявляет о новом, незаконном процессе т.н. бордеризации со стороны оккупационного режима на оккупированной территории, прилегающей к селу Пахулани Цаленджихского муниципалитета.

Согласно сообщению СГБ от 28 декабря, 26-27 декабря текущего года российские оккупационные силы установили новые заграждениями из колючей проволоки и новые конструкции у т.н. блокпоста оккупационных сил за уже существующими ограждениями.

СГБ сообщает, что эти действия оккупационных сил являются еще одним деструктивным шагом, который «создает еще больше проблем для населения с точки зрения свободного передвижения и ухудшает обстановку безопасности на месте».

По сообщению ведомства, в связи с произошедшим активирована «горячая линия», а также проинформированы МНЕС и международные партнеры.

О проводимой оккупационными войсками незаконной т.н. «бордеризации» на участке сел Пахулани и Саберио СГБ сообщила также и 16 мая этого года. 20 мая было сообщено об еще одном факте незаконной т.н. «бордеризации» в районе сел Хурча и Ганмухури Зугдидского муниципалитета.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
28/12/2020 - 18:25
0 1 minute read

მსგავსი/Related

Photo of Теа Ахвледиани рассказывает о «неформальном» диалоге с абхазами и осетинами

Теа Ахвледиани рассказывает о «неформальном» диалоге с абхазами и осетинами

23/12/2020 - 20:39
Photo of В Цхинвали освободили из заключения гражданина Грузии

В Цхинвали освободили из заключения гражданина Грузии

23/12/2020 - 13:07
Photo of В Сухуми последовал протест за обнародованием пунктов «Концепции внешней политики», связанных с Грузией

В Сухуми последовал протест за обнародованием пунктов «Концепции внешней политики», связанных с Грузией

22/12/2020 - 21:07
Photo of Сергей Шамба обращается к Тбилиси: «Мы готовы к разговору»

Сергей Шамба обращается к Тбилиси: «Мы готовы к разговору»

21/12/2020 - 20:39
Back to top button