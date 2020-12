СГБ заявляет о новой незаконной «бордеризации» у Абхазии

Служба государственной безопасности Грузии заявляет о новом, незаконном процессе т.н. бордеризации со стороны оккупационного режима на оккупированной территории, прилегающей к селу Пахулани Цаленджихского муниципалитета.

Согласно сообщению СГБ от 28 декабря, 26-27 декабря текущего года российские оккупационные силы установили новые заграждениями из колючей проволоки и новые конструкции у т.н. блокпоста оккупационных сил за уже существующими ограждениями.

СГБ сообщает, что эти действия оккупационных сил являются еще одним деструктивным шагом, который «создает еще больше проблем для населения с точки зрения свободного передвижения и ухудшает обстановку безопасности на месте».

По сообщению ведомства, в связи с произошедшим активирована «горячая линия», а также проинформированы МНЕС и международные партнеры.

О проводимой оккупационными войсками незаконной т.н. «бордеризации» на участке сел Пахулани и Саберио СГБ сообщила также и 16 мая этого года. 20 мая было сообщено об еще одном факте незаконной т.н. «бордеризации» в районе сел Хурча и Ганмухури Зугдидского муниципалитета.

