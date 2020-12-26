Фото: Прокуратура Грузии
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Задержан полицейский за убийство директора Центральной больницы Телави

26/12/2020 - 14:25
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Генеральная прокуратура Грузии сообщила 26 декабря, задержан заместитель начальника Телавского районного управления Департамента полиции Кахети МВД Грузии Вано Зандарашвили по факту убийства директора Центральной больницы Телави Зураба Сачишвили.

По данным ведомства, следствие установило, что 26 декабря 2020 года Зандарашвили из мести, умышленно убил Сачишвили выстрелом из огнестрельного оружия в селе Икалто Телавского района. В то же время, на месте происшествия во время спора ранил еще одного гражданина в руку.

Дело расследуется по статье 108 Уголовного кодекса Грузии, которая касается умышленного убийства и карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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26/12/2020 - 14:25
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