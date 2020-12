Грузия будет получать азербайджанский газ по льготному тарифу

Правительство Грузии и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) 17 декабря достигли договоренности, согласно которой Грузия будет получать газ, импортируемый из Азербайджана, по сниженному тарифу.

Соответствующий документ подписали министр экономики Грузии Натиа Турнава, генеральный директор Корпорации нефти и газа Грузии Георгий Бахтадзе и президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев после сегодняшней встречи с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

Перед подписанием документа прошли переговоры между Министерством экономики Грузии и SOCAR о получении из Азербайджана 200 миллионов кубических метров т.н. социального газа по сниженному тарифу.

В результате этого соглашения правительство Грузии сможет поддерживать стабильность цен для населения на природный газ в течение более длительного периода времени.

В соглашение, подписанное в 2016 году Абдуллаевым и тогдашним министром энергетики Грузии Кахой Каладзе, были внесены изменения, которые разрешили Грузии получать дополнительно 500 миллионов кубометров газа из Азербайджана.

До договоренности, достигнутой в 2016 году между Тбилиси и SOCAR о поставках дополнительных объемов газа, правительство Грузии критиковали за то, что оно считало российский Газпром как на источник устранения дефицита, вызванного увеличением потребления газа в Грузии.

