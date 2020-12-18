Служба статистики: ВВП Грузии снизился на 5,6% в третьем квартале 2020 г.

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 18 декабря, в третьем квартале 2020 года валовой внутренний продукт (ВВП) страны снизился на 5,6% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В третьем квартале 2020 года ВВП в текущих ценах составил 13,33 млрд лари, а дефлятор увеличился на 5,9%.

По данным Службы статистики, снижение наблюдалось по следующим направлениям: деятельность по обеспечению средствами размещения и поставки продуктов питания — 53,1%; Транспорт и складирование — 25%; Искусство, развлечение и досуг — 32,4%; Административная деятельность и вспомогательные услуги — 49%; Профессиональная, научная и техническая деятельность — 12,5%; Поставка электроэнергии, газа, пара, кондиционирование — 11,5%; Финансовая и страховая деятельность — 4,4%.

Рост наблюдался в следующих сферах: государственное управление и оборона; Обязательное социальное страхование — 4,3%; Деятельность в сфере здравоохранения и социального обеспечения — 6,6%; Образование — 5,6%; Горнодобывающая промышленность — 14,7%; Строительство — 2%; Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 1,5%.

Уточненные данные за третий квартал 2020 года будут опубликованы 15 ноября 2021 года.

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