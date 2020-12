Германия и Франция призывают Грузию продолжить демократические реформы

В совместном заявлении по Грузии, опубликованном 12 декабря, министерства иностранных дел Германии и Франции заявили, что «создание сильных институтов и надлежащее функционирование плюрализма являются необходимыми основами сильной демократии».

Заявление было опубликовано после того, как за день до этого прошло первое заседание нового Парламента Грузии, на котором присутствовали только депутаты от правящей партии. Оппозиционные партии не признают результатов парламентских выборов и отказываются входить в законодательный орган.

По их заявлению, хотя наблюдатели от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ) и местного гражданского общества указали на некоторые недостатки в избирательном процессе, «все политические силы в Грузии согласны с тем, что дальнейшие избирательные и судебные реформы должны оставаться приоритетными вопросами в политической повестке дня».

«Парламент — подходящее место для такой дискуссии, так как парламентский процесс укрепит как достигнутый результат, так и его реализацию, и, в конечном итоге, доверие к государственным институтам Грузии», — заявили внешнеполитические ведомства двух стран.

«Франция и Германия готовы, как партнеры поддержать Грузию на избранном ею пути демократии», — говорится в заявлении, согласно которому, что «в то время, когда Грузия сталкивается с рядом региональных вызовов, тем более важно сохранение единства страны».

Министерства выразили поддержку послам Евросоюза и США, при содействии которых ведутся переговоры между правящей и оппозиционной партиями после выборов.

«Цель их помощи всем политическим партиям в Грузии заключалась в реализации конкретных реформ для укрепления демократических институтов Грузии», — отмечается в заявлении.

В заявлении также говорится о недавно оформленной программе создания единого социально-экономического пространства между Москвой и оккупированной Абхазией. «Мы в очередной раз выражаем нашу решительную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. Мы вновь призываем все стороны включая Россию, полностью выполнить соглашение, подписанное 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза, и достичь конкретных результатов в рамках Женевских международных переговоров», — говорится в совместном заявлении.

