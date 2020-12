Мария Захарова о черноморском сотрудничестве Грузии и НАТО

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила на брифинге 3 декабря, что НАТО «подтягивает к своей деятельности Украину и Грузию, натаскивает их на «противостояние» России в ходе совместных маневров и учений».

Отметив, что расширенные действия НАТО в Черном море вызывают «серьезную обеспокоенность» у России, Захарова заявила, что Москва вынуждена «учитывать наращивание военной активности альянса и его стран-членов и реагировать соответствующим образом».

«Появление здесь (на Черном море) нового игрока, пришедшего явно не с самыми добрыми намерениями, расшатывает региональную стабильность и вбивает клин между странами-соседями», — сказала Захарова.

Комментарий Захаровой последовал за заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после встречи министров иностранных дел НАТО 2 декабря, во время которой союзники провели совместную встречу с министрами иностранных дел Грузии и Украины для обсуждения вопросов безопасности Черного моря.

Столтенберг заявил, что Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины, наращивать военное присутствие в Крыму и в Черноморском регионе, и что НАТО ответит на эти действия «усилением нашего присутствия на суше, море и воздухе».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)