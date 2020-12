Георгий Гахария поговорил по телефону с комиссаром ЕС Оливером Вархей

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 3 декабря поговорил по телефону с комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливером Вархей, во время чего стороны обсудили поствыборную ситуацию в Грузии, проблемы, связанные с пандемией Ковид-19, и ряд других вопросов.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, в ходе телефонного разговора «было отмечено, что в ответ на пандемию и экономические вызовы как в Европе, так и в Грузии, важно, чтобы новый Парламент собрался своевременно и в полном составе, дальнейшее демократическое развитие страны».

Согласно той же информации, особое внимание было уделено дальнейшему развитию двусторонних отношений между Грузией и ЕС, в том числе, по направлению транспорта, энергетики и цифровой коммуникации. «Премьер-министр отметил, что Грузия нуждается в большей физической интеграции в Европейский Союз, включая постепенную интеграцию в единый европейский рынок», — говорится в пресс-релизе.

Беседа также коснулась заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия, которое намечено в Брюсселе в первой половине 2021 года, а также была подчеркнута важная роль Грузии в широком Черноморском регионе.

Георгий Гахария поблагодарил Евросоюз за твердую поддержку территориальной целостности и суверенитета страны, — говорится в пресс-релизе.

