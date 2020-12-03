В Варшаве Давид Залкалиани встретился со своим польским коллегой
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 2 декабря встретился со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве, где они обсудили двусторонние отношения, поствыборную ситуацию в Грузии, двустороннее сотрудничество и вызовы региональной безопасности на Южном Кавказе.
По сообщению МИД Грузии, министры подчеркнули тесное партнерство между двумя странами и выразили готовность продолжить активную работу для сохранения существующих дружественных отношений на высоком уровне.
По сообщению министерства, Залкалиани поблагодарил Польшу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнул «особое значение поддержки Польши для европейской и евроатлантической поддержки нашей страны».
МИД Польши сообщает слова министра Рау, который заявил, что присутствие Залкалиани в Варшаве является подтверждением прозападного курса Тбилиси. Глава МИД Польши выразил готовность Варшавы и далее поддерживать процесс реформ в Грузии и стремление страны вступить в Евросоюз и НАТО.
По его словам, в ходе обсуждения поствыборной ситуации в Грузии и бойкота нового Парламента со стороны оппозиции министр Раум подчеркнул важность эффективного функционирования Парламента с точки зрения выполнения обязательств в рамках процесса евроатлантической интеграции и решения связанных с пандемией медицинских и социально-экономических проблем.
Министр иностранных дел Польши также заявил, что «в интересах всех сторон предпринять шаги, которые полностью восстановят доверие к избирательному процессу».
По сообщению МИД Польши, министр подтвердил поддержку в отношении независимости и территориальной целостности Грузии и выразил обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в оккупированных регионах.
В МИД Польши отметили, что министры обсудили происходящие геополитические изменения на Южном Кавказе, в частности, нагорно-карабахский конфликт и размещение российских миротворцев в регионе.
В рамках визита в Варшаву министр иностранных дел Грузии вместе со своим польским коллегой принял участие в прошедшей в видеоформате встрече министров иностранных дел НАТО. Во время своего визита в Польшу Давид Залкалиани встретился с государственным министром Республики Польша и главой Кабинета Президента Польши Кшиштофом Щерски.
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