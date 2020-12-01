Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Ана Микеладзе, 28 октября, 2018. Фото: facebook.com/CentralElectionCommissionOfGeorgia
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Пресс-спикер ЦИК Грузии Ана Микеладзе подала в отставку

01/12/2020 - 13:45
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Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Ана Микеладзе подала в отставку 1 декабря по «собственному решению». Она занимала этот пост с мая 2015 года.

Об этом решении Микеладзе написала на своей странице в Facebook, отметив, что «в жизни нам приходится принимать сложные, но важные решения, и, конечно, каждый наш шаг должен соответствовать нашим собственным ценностям».

«Во время работы в местных и международных организациях, а также в публичном секторе, я руководствовалась только принципами профессионализма, справедливости, добросовестности и всегда старалась внести свой, даже небольшой, вклад в процесс развития нашей страны», — сказала Ана Микеладзе.

Информация об отставке Микеладзе распространялась в СМИ вскоре после первого тура парламентских выборов, прошедших 31 октября этого года. Последний раз она появилась перед представителями СМИ 2 ноября. С тех пор информационные брифинги в ЦИК проводили другие лица. Сама Избирательная администрация не подтвердила отставку Микеладзе и заявила, что ее не было видно из-за проблем со здоровьем.

Отставке Микеладзе, после парламентских выборов 31 октября, предшествовали протесты оппозиции и требования об отставке председателя ЦИК Тамар Жвания в связи с «фальсификацией» выборов.

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01/12/2020 - 13:45
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