Реакция оппозиции на строгие ограничения, введенные правительством

По решению правительства Грузии, с целью предотвращения распространения Ковид-19, с 28 ноября по 31 января по всей стране будут введены дополнительные двухмесячные строгие ограничения. Восемь крупных городов и зимние курорты фактически будут закрыты. Согласно тому же постановлению, с 21:00 до 05:00 ограничивается передвижение людей как в пешем порядке, так и на транспорте, а также нахождение в публичных пространствах.

Оппозиционные политики подвергли правительство критике в связи с управлением эпидемией и выразили обеспокоенность по поводу последствий, которые наступят для экономике Грузии в результате строгих ограничений.

«Ограничения, понятно, что можно с ними согласиться или не согласиться, но меня больше интересует план, в каком состоянии будет страна после снятия ограничений, о чем, к сожалению, мы пока еще ничего не услышали», — сказал представитель Единого национального движения Заал Удумашвили.

Он также отметил, что продолжение акций протеста оппозиции будет зависеть от того, «что позволяют эти правила». «Возможно после 9 часов акции не будут проводиться, но в течение дня никто не запрещал проводить митинги», — добавил он.

Один из лидеров Европейской Грузии Гига Бокерия заявил, что ограничения «без существенного ослабления давления являются дополнительным ударом для наших граждан и бизнеса, цену за что мы еще заплатим в будущем».

Он подверг критике правительство за то, что не смогло подготовить страну ко второй волне распространения вируса, заявив, что «вся страна расплачивается за это ценой здоровья, жизни людей и экономики, и этот процесс продолжается».

Один из лидеров партии «Лело за Грузию» Бадри Джапаридзе заявил, что ограничения «неизбежны в этой ситуации, когда пандемия стала неконтролируемой». «Очень жаль, что нынешняя власть не смогла выделиться своевременными шагами и навыками управления, и мы пришли к плачевной ситуации, в которой находимся сейчас», — сказал он и призвал власть, чтобы она создала «новый Антикризисный совет, в котором будет другой состав, и в котором будет представлена оппозиция».

