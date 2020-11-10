Премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании Межведомственного координационного совета. 27 мая 2020 года. Фото: Администрация правительства Грузии
Новости

Георгий Гахария поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

11/11/2020 - 00:17
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария 10 ноября провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Грузии, Георгий Гахария в беседе с обоими лидерами подчеркнул «важность достигнутой договоренности о полномасштабном прекращении огня между Азербайджаном и Арменией».

В телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым премьер-министр Гахария «выразил надежду, что начало мирного процесса будет способствовать установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа». Согласно тому же сообщению, стороны обсудили перспективы дальнейшего диалога между Баку и Ереваном.

Премьер-министр и его армянский коллега «обсудили ситуацию вокруг Нагорно-Карабахского региона, отметив важность достижения всеобъемлющего соглашения о прекращении огня».

В ходе телефонного разговора премьер-министры также «подчеркнули важность мирного урегулирования конфликтов на Южном Кавказе для стабильности и развития стран региона».

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11/11/2020 - 00:17
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