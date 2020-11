Посольство США и Делегация ЕС в Грузии выступили с совместным заявлением

Посольство США и Делегация ЕС в Грузии 7 ноября выступили с совместным заявлением, в котором призвали политические партии продолжить рассмотрение доказательств нарушений на выборах «с использованием правовых средств» и «в рамках демократических процессов», которые Грузия создала за последние 20 лет.

«Для исправления обоснованных избирательных нарушений необходим заслуживающий доверия и инклюзивный правовой процесс, с тем чтобы уважать волю избирателей, укрепить доверие общества к избирательному процессу, и чтобы общественность смогла признать легитимными результаты выборов. Мы готовы внести свой вклад в достижение этих целей в случае необходимости», — говорится в совместном заявлении.

По заявлению Посольства США и делегации ЕС, Грузии нужен Парламент, который может играть свою роль в решении неотложных проблем, а также проводить дополнительные реформы для последующего улучшения демократических, правовых и избирательных процессов в стране. «Все политические стороны должны немедленно взять на себя ответственность за обеспечение такого результата», — добавили они.

В совместном заявлении также упоминается запланированная оппозицией акция протеста на 8 ноября у здания Парламента, и подчеркивается важность проведения демонстрации в соответствии с мерами безопасности, связанными с Ковид-19. «Мы призываем власти Грузии содействовать созданию надлежащей среды», — говорится в заявлении.

