Депутаты Европарламента говорят о важности спокойствия перед вторым туром

Четыре депутата Европарламента, занимающиеся отношениями между ЕС и Грузией, в том числе Дэвид Макаллистер, Марина Кальюранд, Свен Миксер и Виола фон Крамон-Таубадель, выступили с совместным заявлением по поводу парламентских выборов 31 октября в Грузии, подчеркнув важность сохранения спокойствия перед вторым туром.

Депутаты Европарламента заявили, что «все жалобы, которые подробно обоснованы и подкреплены доказательствами, должны быть рассмотрены справедливо, прозрачно и тщательно».

««Эти выборы считаются конкурентными, и свободы в целом были соблюдены, хотя имели место плачевные инциденты, которые были связаны с давлением избирателей и стиранием грани между правящей партией и государством во время кампании и в день выборов», — заявили депутаты Европарламента.

В заявлении говорилось, что «кандидаты имели возможность проводить свободную кампанию» и что «уровень заинтересованности и вовлеченности гражданского общества также является положительной чертой этих выборов». Положительно оценен также тот «прагматичный выход», согласно которому граждане в карантине и самоизоляции получили возможность участвовать в голосовании на специальных избирательных участках.

Четыре депутата Европарламента отметили, что МНВ БДИПЧ /ОБСЕ отметила высокий уровень поляризации СМИ и политической поляризации, а также проблему финансирования кампании.

Депутаты выразили обеспокоенность в связи с тем, что «граждане оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона в очередной раз лишились права голосовать».

«Мы с нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества с новоизбранным Парламентом на избранном Грузией пути евроатлантической интеграции», — говорится в заявлении.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)