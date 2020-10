ISFED опубликовала шестой промежуточный доклад о предвыборном мониторинге

НПО Международное общество за справедливые выборы и демократию (ISFED) за день до парламентских выборов, проходящих 31 октября, опубликовала свой шестой промежуточный доклад о мониторинге предвыборного периода. Согласно докладу, в период с 22 по 29 октября были выявлены предполагаемые факты давления, угроз, создания препятствий, а также злоупотребления административным ресурсом и инцидентов с применением насилия.

За отчетный период организацией были зафиксированы следующие нарушения: 2 случая физического насилия; 1 случай давления на наблюдателя ISFED; 12 случаев предположительного политического давления/угроз и создания препятствий; предполагаемый подкуп избирателей — 2; увольнения по предполагаемым политическим мотивам — 2; 8 фактов предполагаемого использования административного ресурса и 3 факта участия неправомочных лиц в избирательной кампании; Также 1 случай анонса благотворительного проекта.

В то же время доклад отражает сомнительные обстоятельства, связанные с составлением списка переносных урн для голосования. Согласно документу, в некоторых случаях координаторы политической партии сами заполняли заявки с запросом избирательной урны вместо избирателей. Наблюдатели ISFED обнаружили, что количество избирателей, зарегистрированных для переносной избирательной урны, на нескольких избирательных участках превышает 3% от общего числа зарегистрированных избирателей на этих участках.

