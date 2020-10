«Президент» оккупированной Абхазии посещает Москву

«Президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания 29 октября в Москве встретился с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».

На встрече также присутствовали первый заместитель министра экономики России Михаил Бабич и начальник Управления приграничного сотрудничества Администрации президента России Алексей Филатов.

«На встрече обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества», в том числе инвестиционная программа на 2020-2022 годы.

Аслан Бжания прибыл в Москву 26 октября.

