Бывший представитель «Карту группы» рассказывает о прошлом Иванишвили

В интервью телекомпании «Мтавари архи» бывший сотрудник «Карту Группы» Эльдар Гоголадзе рассказал о прошлой деятельности Бидзины Иванишвили, председателя правящей Грузинской мечты и основателя «Карту группы».

По словам Эльдара Гоголадзе, в советский период он работал в МВД Грузии, а затем, в 1991 году, после восстановления независимости Грузии, он начал работать в Службе охраны Министерства госбезопасности Грузии, где курировал вопросами охраны безопасности официальных лиц. По его словам, в конце 90-х, после ухода с должности, он начал работать в «Карту группе», где, как он поясняет, занимал должность вице-президента, а также руководил вопросами безопасности компании и различными международными и медиапроектами. Он покинул «Карту группу» в 2004 году.

Прошлое Иванишвили, состояние его здоровья

В интервью 25 октября, за шесть дней до парламентских выборов, Гоголадзе заявил, что Бидзина Иванишвили участвовал в незаконной торговле оружием во время гражданской войны в Анголе. По его словам, несмотря на эмбарго на поставки оружия Анголу, введенное Советом Безопасности ООН, российские официальные лица незаконно отправляли оружие в африканскую страну с участием Иванишвили. «Он (Иванишвили) смотрел на это, как на обычный бизнес… Предположительно на него была возложена финансовая сторона, перечисления», — сказал Гоголадзе.

В интервью Гоголадзе упомянул о психическом здоровье Иванишвили и отметил, что ранее Иванишвили находился в психиатрической больнице в Москве, и у него было диагностировано психическое расстройство.

«Он (Иванишвили) непомерно ревнив», — сказал Гоголадзе, не исключая возможности, что Иванишвили тайно прослушивает и членов своей партии.

Переход в политику

По словам Гоголадзе, Иванишвили решил заняться политикой уже после «Революции роз» 2003 года. По его словам, тогдашний замглавы Администрации президента России Владислав Сурков заверял Бидзину Иванишвили, что если он будет баллотироваться на президентских выборах, то получит 80%, а Саакашвили — только 20%.

«Я сказал ему, чтобы он оставался филантропом и легендой в истории Грузии… После этого отношения охладились… Я сказал ему, что управление огромными компаниями в Москве и управление Грузией — это совершенно разные истории», — сказал Гоголадзе, который лишился работы в «Карту группе», предположительно из-за разногласий по этому вопросу.

По словам Гоголадзе, своей благотворительной деятельностью Иванишвили «покупал (политическую опору) и создавал себе биографию, готовясь к следующему скачку».

Он также выразил сомнение в том, что Иванишвили уступил российское гражданство и отметил: «У меня, в сейфе, постоянно хранились три его российских паспорта… подлинные российские паспорта. Я бы очень удивился, если он уступил российское гражданство».

Порт Анаклия

По словам Гоголадзе, он ознакомился с проектом глубоководного порта на Черноморском побережье, предшественником проекта «Порта Анаклия» и в 2001 году представил его Иванишвили, который был очень заинтересовался проектом, как потенциальный инвестор.

Гоголадзе сказал, что Иванишвили отправился в Москву, чтобы получить разрешение от директора ФСБ России Николая Патрушева на реализацию проекта, и, получив отказ, «вернулся и сказал, что он не будет реализован». Гоголадзе также заявил, что Иванишвили, который не смог получить разрешение от России на порт Анаклия в начале 2000-х, не позволит его строительство и сейчас.

Отношения с Католикосом-Патриархом Грузии

Гоголадзе также рассказал об отношениях Иванишвили с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II и отметил, что «в целом, Бидзина (Иванишвили) не любит авторитетов… тем более что он неверующий».

«Была попытка найти компромат (на Илию II)… было бы хорошо, если бы мы собрали что-то подобное (вроде досье)… Я посоветовал (ему), не делать этого», — сказал Гоголадзе.

Ответ Грузинской мечты

Исполнительный секретарь правящей Грузинской мечты, депутат Ираклий Кобахидзе подверг критике интервью Гоголадзе и обвинил телекомпанию «Мтавари архи» в использовании «российских ресурсов» накануне выборов. Он назвал Гоголадзе «известным КГБшником» и «высокопоставленным сотрудником КГБ».

