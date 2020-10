МДФ: Административные органы взаимодействуют с антизападными и прокремлевскими СМИ

В докладе, опубликованном НПО «Фонда развития медиа» (MDF) под названием «Финансовая прозрачность СМИ» говорится, что, как и на практике 2014-2018 гг., в 2019 году было выявлено несколько СМИ, с которыми бюджетные организации сотрудничали, как и в предыдущие годы, и часть которых выделяется антизападной редакционной политикой, распространением дезинформации и языка ненависти.

По заявлению «Фонда развития медиа», бюджетные организации подписали контракты на оказание услуг со следующими СМИ, которые известны распространением дезинформации и использованием языка ненависти:

Газета «Сакартвелос республика» («Республика Грузия»), которая отличается гомофобией, а также распространением конспирационных теорий и восхвалением Сталина, подписала бюджетные контракты на сумму 55 525 лари;

Онлайн-издания «Картули азри» («Грузинское мнение») и «Репортиори», которые отлича.тся распространением дезинформации, конспирационными теориями, связанными с коронавирусом и антеннами 5G, а также дискредитацией оппонентов властей, подписали контракты на сумму 30 109 лари;

«Маршалпресс», который с одной стороны вовлечен в кампаниях по дискредитации оппонентов властей, а с другой – является частым источником дезинформации по коронавирусу и другим темам, получил контракты на сумму 12 806 лари.

Фонд развития медиа заявляет, что административные органы не имеют четких критериев для выбора СМИ-бенефициаров и того, основаны ли их решения на исследовании аудитории и потребностях целевой аудитории. По заявлению организации, бюджетные учреждения не учитывают антидискриминационную политику в своем сотрудничестве с этими СМИ.

Согласно докладу, в число бюджетных организаций, которые подписали контракты с этими СМИ, входят Национальное агентство по окружающей среде, Департамент автодорог Министерства регионального развития и инфраструктуры, Специальная пенитенциарная служба, местные муниципалитеты и другие.

Согласно документу, бюджетные организации по-прежнему оформляли контракты со СМИ, связанными с кремлевской пропагандистской платформой Спутник. Согласно докладу, к таким СМИ относятся Newspress (NSP) и связанный с ним region.ge, с которыми подписаны бюджетные контракты на общую сумму 38 993 лари.

Согласно докладу, контракты с этими СМИ подписали Специальная пенитенциарная служба, агентства Министерств финансов и сельского хозяйства, а также другие подведомственные и местные государственные службы. В документе говорится, что упомянутые СМИ, как и в предыдущие годы, продолжают опираться на «Спутник» и оживляют архивные материалы, в том числе, версию российского генерал-майора Вячеслава Борисова о российско-грузинской войне 2008 года.

Фонд развития медиа отмечает, что руководитель Newspress Алеко Чубинидзе, который по сообщениям был сотрудником «Спутник-Грузия», в 2019 году участвовал в тренинге проекта «Спутник», где руководитель пресс-службы телекомпании RT, заместитель главного редактора Анна Белкина беседовала с журналистами о ложной информации. Согласно докладу, в дискуссии также приняли участие представители NewsDay, «Грузия и мир», «Асавал-Дасавали» и «Интерпрессньюс», а также член Политсовета партии Нино Бурджанадзе «Единая Грузия — Демократическое движение» Анзор Бицадзе (сын Бурджанадзе).

