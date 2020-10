Карабах: Тбилиси не несет ответственности за гражданские рейсы через свою территорию

Министерство иностранных дел Грузии заявило 17 октября, что «страны-перевозчики несут ответственность за выполнение гражданских рейсов в соответствии с принципами и стандартами Чикагской конвенции, которая запрещает целенаправленное использование гражданских рейсов в военных целях».

Заявление МИД Грузии последовало за интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 октября, в котором он заявил, что «территории Грузии гражданскими и грузовыми самолетами отправлено контрабандное оружие» в Армению.

МИД Грузии в очередной раз повторил, что Грузия закрыла свое воздушное пространство для полетов военного назначения, но в плане гражданских и гуманитарных полетов «добросовестно выполняет свои международные обязательства».

«Такие виды полетов не требуют специальных разрешений, и гражданские полеты в воздушном пространстве осуществляются на основании предоставления сообщений и соответствующей информации», — пояснили в МИД.

По заявлению министерства, «в случае обнаружения нарушения и наличия веских доказательств Грузия отреагирует строго, и нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с международным правом».

