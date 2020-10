В Тбилиси и Имерети ограничивается работа ресторанов и развлекательных заведений

На фоне резкого роста в последнее время подтвержденных случаев заражения Ковид-19 в стране, и особенно, в столице, по решению Координационного совета при правительстве Грузии, в Тбилиси и регионе Имерети вводятся дополнительные ограничения. В частности, с 16 октября рестораны и все другие развлекательные заведения будут работать только до 22:00.

На брифинге 15 октября премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что это решение «даст нам возможность замедлить распространение вируса». Он также подчеркнул, что «этого недостаточно» и «мы все несем свою долю ответственности в борьбе с вирусом».

Премьер также сообщил, что спустя восемь месяцев после объявления пандемии Ковид-19 никто еще не придумал «более эффективного средства» для борьбы против вируса, чем «ношение маски, соблюдение дистанции и мытье рук», соответственно, он призвал граждан следовать рекомендациям эпидемиологов.

«Это крайняя рекомендация эпидемиологов, чтобы носить маски даже на открытых пространствах», — сказал он, добавив, что последнее «как минимум, в течение следующего одного года станет составной частью нашей повседневной жизни».

Премьер-министр еще раз призвал публичный и частный секторы по возможности перейти на дистанционный режим работы.

Георгий Гахария подчеркнул, что система здравоохранения готова к приему большего количества инфицированных и их адекватного лечения, «сегодня в системе здравоохранения никакого дефицита нет», и она «выдержит этот удар». Он добавил, что любые спекуляции на этот счет «крайне неприемлемы и аморальны».

В контексте увеличения числа инфицированных Георгий Гахария также обратил внимание на предстоящие парламентские выборы и сказал, что «на сегодняшний день нет причин для переноса выборов».

Премьер-министр подчеркнул необходимость того, чтобы страна понесла минимальные экономические потери в борьбе с вирусом, и сказал, что для сохранения и восстановления рабочих мест необходимо «оживление» экономической жизни.

В этом контексте он назвал возобновление воздушного сообщения «поэтапно и осторожно» с ноября и сказал, что первым шагом будет добавление рейсов к уже существующим рейсам к концу октября. «(Это) даст экономике больше кислорода», — сказал глава правительства, добавив, что с ноября поэтапно будут восстановлены прямые рейсы из Кутаиси и Тбилиси по различным направлениям Европы.

Наконец, премьер-министр повторил, что «никаких тяжелых, системных ограничений в стране не планируется, и главная стратегия – (только) точечные ограничения».

Подробнее об эпидемической ситуации в стране читайте по этой ссылке

