Саломе Зурабишвили об оккупированных территориях, интеграции в ЕС и НАТО

В интервью французскому изданию Revue Défense президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала об оккупированных Россией территориях, а также о европейских и евроатлантических устремлениях Грузии, отметив, что «для Грузии у ЕС нет альтернативы».

«Грузия всегда была европейским государством, и наша интеграция в Европейский Союз — это не что иное, если не возвращение в нашу большую европейскую семью, от которой нас отдалила советская оккупация», — заявила Зурабишвили в интервью 6 октября.

По ее словам, «сейчас в Брюсселе, возможно, еще настало подходящее время для принятия политического решения по новым кандидатам», но «в этот период ожидания для достижения секторальной интеграции в Европу мы будем стучать в каждую дверь и переворачивать каждый камень».

Отметив, что Грузия получает пользу от Соглашения об ассоциации с ЕС, Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и безвизового режима с ЕС, президент подчеркнула, что «мы полностью готовы к следующему этапу».

Говоря о НАТО, президент Грузии сказала, что «каждый опрос общественного мнения показывает, что не менее 70% грузин любых политических взглядов хотят вступить в НАТО».

По ее словам, Грузия является одним из крупнейших контрибуторов в Миссии твердой поддержки НАТО в Афганистане, а также одним из самых близких и надежных партнеров НАТО.

Напомнив о вступлении Северной Македонии в НАТО, Зурабишвили сказала: «есть желание расширить альянс, и мы находимся в привилегированном положении. Мы постоянно адаптируемся к стандартам военных расходов НАТО, постоянно обновляем наши оборонные возможности». «Грузия стала ближе к НАТО, чем когда-либо прежде», — добавила она.

Говоря о ситуации в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, президент Грузии сказала, что «трудно квалифицировать этот конфликт как замороженный, когда мы видим, что происходит непосредственно на местах». По ее словам, в результате «неравноправной и трагической» войны с Россией в 2008 году «нам по-прежнему приходится жить с неразрешенными конфликтами, которые включают нарушения прав человека, широкомасштабную оккупацию и бордеризацию нашей территории».

«Однако Россия не достигла своей главной цели, она не смогла увести нас с пути на Запад. Грузия доказала свою стойкость, твердость, которые формировали нашу идентичность на протяжении веков и которыми мы гордимся», — сказала президент Грузии.

Зурабишвили также отметила, что «единственный способ урегулировать конфликт — это диалог». По ее словам, «война не выход, и Грузия выбрала мирный путь».

«Это не первый случай оккупации Грузии, тем не менее, мы всегда находим свое единство», — добавила президент.

