Залкалиани сделал выговор послу Грузии в Дании за поддержку задержанного коллеги

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани 8 октября подверг критике заявление посла Грузии в Дании Гиги Гигиадзе, который выразил полную поддержку Ивери Мелашвили, задержанному по делу «о передаче части территории Грузии Азербайджану».

Отметив, что это «вероятно, было своеобразным эмоциональным отношением к коллеге», Залкалиани заявил, что перед тем, как давать оценку этой «крайне деликатной» теме, Гигиадзе должен был сперва сначала выяснить суть вопроса в министерстве.

Гиги Гигиадзе, который в 2014–2016 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел Грузии, подверг критике продолжающееся расследование по делу «о передаче части территории Грузии Азербайджану», назвав выдвинутые Мелашвили обвинения «абсурдными и лишенными здравого смысла».

По словам Гигиадзе, Мелашвили — «выдающийся патриот своей страны, Грузии», с которым он «лично» знаком с 1997 года. Он выразил надежду, что «начатое расследование даст исчерпывающий ответ на все существующие вопросы и что совершенно невиновный человек, влюбленный в свою страну, скоро будет освобожден».

Прокуратура Грузии задержала Ивери Мелашвили и Наталью Иличеву 7 октября в рамках расследования по делу «о передаче части территории Грузии Азербайджану», которое началось 29 сентября. Расследование в их отношении ведется по статье 308 Уголовного кодекса, которая касается действий, направленных «на передачу всей территории или части территории Грузии иностранному государству или отделение от территории Грузии ее части» и наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Министр иностранных дел Давид Залкалиани заявил, что заявление Гигиадзе стало «сюрпризом» и для него, отметив, что послу будет предоставлена ​​соответствующая информация о продолжающемся расследовании.

