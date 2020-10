CRRC: разделение грузинских избирателей связано с конкретными людьми, а не с политикой

Кавказский центр исследовательских ресурсов (CRRC) 6 октября опубликовал результаты опроса общественного мнения, которые показали, что «общество разделено, (хотя) уровень политической поляризации низок».

«CRRC Грузия» изучил различия во мнениях между политическими группами в стране, в том числе различия между Грузинской мечтой и Единым национальным движением, и обнаружил, что единственное, что разделяет сторонников этих партий, является «однозначно политическим», и это «партийные достижения и сами политики».

Согласно результатам опроса, несмотря на «разногласия в политическом дискурсе», у грузинских избирателей в целом единая позиция по таким вопросам, как экономика и внешняя политика.

«Люди разделены по отношению к партийным мероприятиям, политикам и институтам. Кроме того, общественность признает, что именно это разделяет грузинских избирателей», — заявляет CRRC. Примером такого разделения в докладе организации называется отношение сторонников Грузинской мечты и Национального движения «Революции роз» и смене власти в 2012 году.

Согласно результатам опроса, «люди прекрасно понимают, что их разделают конкретные люди», и примером этого приводится ссылка на результаты опроса общественного мнения CRRC и НДИ США, проведенного в апреле 2019 года, когда 81% респондентов заявили, что общество разделяют политики, а 73% причиной этого назвали Россию.

«CRRC Грузия» заявляет, что в Грузии наблюдается недостаток партийности, что является одной из предпосылок поляризации. «В опросе НДИ США 51% респондентов заявили, что рядом с собой не видят ни одну партию, или не знают, какую партию поддерживают». В исследовании также говорится, что, хотя Грузинская мечта и Национальное движение «являются политическими оппонентами, грузинское общество не разделено между ними».

«CRRC Грузия» заявляет, что «грузинские избиратели обычно объединены по ряду вопросов, включая то, что разделяет страну — конкретные люди, а не политика».

По заявлению «CRRC Грузия», их данные и данные НДИ США раскрывают основные вопросы, по которым грузинское общество едино. Это: рабочие места, инфляция, цели членства в ЕС и НАТО. Сторонники Грузинской мечты и Национального движения расходятся во мнениях относительно недавних крупномасштабных экономических реформ только в одном, а именно по банковским правилам, принятым 19 января 2019 года. Существенных разногласий по пенсионной реформе не было.

«CRRC Грузия» заявляет, что большинство грузинских избирателей социально консервативны. 54% и 45% сторонников ЕНД и Грузинской мечты считают, что приемлемо, если их дети заключат брак с представителем другой религии, а 85 и 78% считают, что приемлемо расторжение брака для их детей. 80% и 77% считают, что наследство в семье следует оставить сыну. Только 23% и 20% сторонников ЕНД и Грузинской мечты поддерживают легализацию марихуаны, в то время как 30% и 21% считают, что иностранцы должны иметь право владеть землей.

Разногласия между двумя партиями были выражены только по вопросу о ЛГБТ-сообществе и ношении серьги, во время чего сторонники ЕНД на 16 процентных пунктов опередили сторонников Грузинской мечты по вопросу того, что права ЛГБТ людей важы, и на 12 процентных пунктов с точки зрения того, что приемлемо, если их сыновья носят серьгу. Тем не менее, поддержка по этим двум вопросам ощутимо низкая.

Помимо выявления различий и сходств между сторонниками Единого национального движения и Грузинской мечты, исследование предоставляет данные об избирателях, которые поддерживают «(такие) либеральные партии, как Европейская Грузия и Республиканская партия», а также о людях, которые не поддерживают ни одну из партий или отказались назвать партию, которую они поддерживают. Все они имеют такие же отношения к вопросам, как и сторонники Национального движения и Грузинской мечты.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)